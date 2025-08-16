Retratos augustos: Rosa Fontaíña

Rosa Fontaíña, posando para su retrato augusto / Augusto Rodríguez

No existe un premio que distinga con justicia suficiente la labor de Rosa Fontaíña en la defensa de las mujeres sometidas al maltrato. Sus achaques, producto de decenas de años de tensiones, dan prueba de ello. Fundadora de la Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos hace 27 años casi en soledad, incitadora de unas 70 voluntarias poco después, aquel cuartucho sin más medios que la ardorosa voluntad de igualdad, justicia, sororidad, es hoy una oficina con cinco profesionales especializadas que siguen sin dar abasto a la demanda . Ahora que quiere retirarse 10 años después de su jubilación porque su cuerpo no aguanta más lastrado por una vida sin horarios, atenta a la llamada de las víctimas, estresada por una sucesión inacabable de momentos abismales, viajando de aquí de para allá en busca de derechos, puede sentirse satisfecha por ese combate sin cuartel pero no hay medalla que premie esfuerzo tan descomunal.

La historia de O Castro, en lo alto del monte

Empiezo con cierta confusión porque leo que el Concello va a permitir reformar la cafetería O Castro pero las fotos señalan a la cercana Martín Códax, cerrada hace mucho. Sea cual sea, al decir O Castro, en lo más alto del monte, recuerdo aquella etapa de los 80 en que Daniel Calá rigió sus destinos. Los chavales de hoy de 0 a 40 no tienen la más ligera idea de lo que se movió por aquellas noches del Vigo más activo de su historia ni creo que se repetirá nunca: no bastaba ser un cliente para saberlo. Recuerdo que pasaron por allí Mercedes Sosa, Rafael Amor, Fermín Fierro... hasta el mismo Mago Blake por citar cuatro entre cuatrocientos. Nada de bandas de esa década porque O Castro jugaba en otra liga. Como algunos se alojaban allí mismo se podría escribir un libro con las anécdotas de sus intimidades domésticas. Tuvo varios tutores antes y después pero ninguno lo movió tanto como Calá: un impetuoso joven argentino que llegó en 1982 para actuar en el Harmony y no solo regentó el restaurante El Castro, que convirtió en café-concierto, sino la discoteca TQM y El Rincón de los Artistas, El Mesón del Arte, El Piano...

La ruta dos muíños de Redondela: ¡ay aquellos tiempos de perdición ochentera!

Leo que se pone a la venta a en Redondela a precios astronómicos O Muíño da Ponte y me vienen a la mente en esa ruta redondelana otros de los que en los 80-90 hemos sabido cómo hemos llegado pero nunca como hemos salido: O Muíño Vello de Delio Domínguez, el de Luis Darriba «Molinero», el primero más afín a la cultura musical tradicional gallega, el segundo a la movida de los 80 y todas sus implicaciones. Yo frecuenté con los míos más el segundo donde hemos bebido, hemos comido y me han pasado tantas anécdotas, según su dueño, que no recuerdo ninguna. ¡Porca memoria!