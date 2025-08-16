Me voy a desintoxicar

Dos niños, con la tablet y el móvil en sus casas. / Xoán Álvarez

El jueves, al volver a casa, me encontré con una pareja joven (veintipocos) sentada en un banco contemplando una estupenda puesta de sol. La verdad es que me quedé parado, absorto en la escena: la belleza de la luz, el mar plateado, los tortolitos de espaldas. Por impulso, pensé en sacar el móvil e inmortalizar el momento, pero me contuve. «Disfrútalo», me dije.

Ellos debieron pensar lo mismo que yo… pero al revés. Con un movimiento bien estudiado, casi ensayado, sacaron los smartphones del bolsillo, se giraron (si me vieron, les dio igual), se hicieron un selfi, luego otro, y enseguida se pusieron a teclear. Supuse que subieron la foto a Instagram, o a alguna otra red social. Y sin más, siguieron su camino, a la espera de unos cuantos likes.

Allí me quedé yo, solo, con el fogonazo de luz púrpura que formaba una estampa incomparable, pensando en lo que acababa de ver.

¿En qué momento dejamos de disfrutar el momento? ¿Cuándo empezamos a vivir no para vivirlo, sino para contarlo (y casi siempre edulcorado) en plataformas digitales?

Lo mismo ocurrió la última vez que fui a un concierto —Queens of the Stone Age, en A Coruña, junio del año pasado; sí, entre niños y trabajo, mi vida social no da para mucho más—: el tipo de la fila de adelante grabó todo el espectáculo (y era un cuarentón como el que escribe), casi dos horas, en diferentes tomas. Lo peor es que, por momentos, no podía evitar ver el concierto a través de su móvil.

Yo, que no soy nativo digital, que crecí llamando al teléfono fijo de casa de mis amigos —«¿Está fulanito?»—, que no tuve ordenador ni móvil (de los de llamar y SMS) hasta la universidad… Yo, subyugado por una pantallita ajena mientras la banda sonora de mi vida retumbaba en el Coliseo. No puede ser.

El enemigo a batir parece invencible, con sus algoritmos diseñados para engancharte como una droga, pero no lo es. Hay esperanza.

Abandonar las redes

Lean el reportaje que nuestra compañera Malena Álvarez publicó ayer sobre cómo las generaciones más jóvenes, los centennials, están comenzando a abandonar las redes —o al menos, a reducir su consumo— para, simplemente, vivir. Vivir sus vidas, sin comparativas, sin falsas expectativas. Para disfrutar del momento, de los amigos de verdad, no de los «me gusta» del éter. En definitiva, para ser dueños de su tiempo.

Détox digital. Desconexión digital. Así se llama este fenómeno que empieza a abrirse paso entre universitarios. Malena recoge testimonios que demuestran que no se acaba el mundo, que no se pierden las amistades —las auténticas— y que, tras un periodo de appstinencia (tiene gracia el término), sus vidas han mejorado. Aunque, claro, el riesgo de recaída siempre está ahí.

No sé… tal vez ha llegado el momento de recuperar algo que creíamos perdido: el aquí y el ahora. De mirar más a los ojos y menos a las pantallas. De guardar ciertos recuerdos solo en la memoria, no en la nube. De entender que no todo tiene que compartirse, que lo más valioso —una puesta de sol sin selfi, un concierto sin filtros o una buena conversación sin interrupciones— no necesita validación externa.

Porque vivir es otra cosa.

Y, quién sabe, quizá el primer paso para reconectar con los demás sea desconectar un poco de todo lo demás.