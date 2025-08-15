Poner los pies en el suelo

¿Serán capaces alguna vez los líderes europeos que hemos, o más bien que otros, han elegido de poner finalmente los pies en el suelo y enfrentarse a la realidad? Dicen esos dirigentes que las fronteras europeas no deben modificarse con las armas, y tienen razón. Pero que nos expliquen qué pasó, por ejemplo, con las de Yugoslavia.

A hipocresía no hay quien los gane, como ocurrió el otro día cuando la presidenta de la Comisión Europea les dijo a un grupo de manifestantes finlandeses contra la guerra que debían estar contentos de vivir en un país libre porque en Moscú serían rápidamente arrestados.

Dos minutos después de que la alemana pronunciara esas palabras, se cortaron las imágenes de un manifestante propalestino que era detenido por la policía finlandesa. Sucesos como ese se repiten todos los días en varios países de la Unión Europea.

En su reunión del pasado fin de semana en la residencia campestre del ministro británico de Exteriores, David Lammy, los jefes de la inexistente diplomacia europea afirmaron en un comunicado que las fronteras no se tocan.

Y el mismo escrito decía, un par de párrafos más abajo, que la actual línea del frente debe ser el «punto de partida para las negociaciones» de paz en Ucrania.

Pero ¿cómo han llegado los rusos a esa línea del frente si no es con la fuerza militar? Y además, ¿qué propuesta tienen los ministros de Francia, Reino Unido, Alemania o la propia Comisión Europea para congelar el conflicto por debajo de esa línea?

El todavía presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se mostró esta semana tajante en que Ucrania no regalará a Moscú regiones que no controla. ¿Y qué hay del territorio ya ocupado?

Por su parte, el alcalde de Kiev y rival de Zelenski, Vitali Klichkó, declaró al diario sensacionalista alemán Bild que era «prematuro hablar de cesiones territoriales». ¿Cuándo llegará ese momento?

¿Cuántos muertos más habrá de soportar la carne de cañón de ambos países enfrentados antes de que se termine reconociendo la criminal imbecilidad de ese conflicto entre pueblos antes considerados casi hermanos y en los que se ha instalado mientras tanto el odio?

Según Klichkó, parte de los ucranianos nunca aceptará que se entregue a Rusia «una parte del país». ¿Acaso está dispuesta a ello la otra parte? Por más que la propaganda afirme una y otra vez lo contrario, Vladimir Putin no emprendió la que Moscú llama eufemísticamente «operación militar especial», al menos en principio, para conquistar territorio, sino para impedir el ingreso del país vecino en la Alianza Atlántica.

Y cuanto antes se reconozca esto en Washington, Londres y Bruselas, mejor será no solo para los ucranianos, que son los que están pagando con sus vidas el «Slava Ukraini», sino también para el resto de los ciudadanos europeos.