Vuela, chaval, vuela

Un pequeño "rider" disfruta de los entrenamientos durante O Marisquiño. / José Antonio Arbe Serrano

Como cada año y ya van 25, los vigueses disfrutamos del festival urbano O Marisquiño. El pasado sábado, durante los entrenamientos del descenso desde la Fortaleza de O Castro hasta A Laxe, pudimos ver las habilidades de los riders. He aquí este pequeñín en uno de los obstáculos, el de la Praza da Pedra, aplaudido por el público por su valentía, hazaña que no quiso perderse la paloma que sobrevuela sobre su cabeza. José Antonio Arbe Serrano tomó la foto.

Tardeo Solidario en el Pazo de Santa Teresa

¿Sabéis lo que es el Tardeo Solidario en el Pazo de Santa Teresa de Redondela? Sí, el de los Regojo de tanta historia. Allí la Fundación Conchita Regojo está organizando para el sábado 16 de agosto a partir de las 19.30 h el 2º Tardeo Solidario. ¿El objetivo? Convertir casas en hogares, mejorar la calidad de vida de personas del entorno en situación transitoria de necesidad. Habrá un aperitivo, derecho a dos consumiciones y al sorteo de regalos, actuará la Rondalla en el Pazo de Redondela y un DJ hasta bien entrada la noche. Las entradas, a 20 euros (menores de 15 años a 10) pueden adquirirse en el Café da Vila de Redondela y quienes no vayan a ir pero quieran hacer un donativo pueden hacerlo en la cuenta de la Fundación Conchita Regojo: ES5101280200990100155976.

Vázquez Alemán vuelve a Baiona al calor de agosto

No falla. Cada año en agosto Baiona se pone como un animal en celo que atrae conferencias, exposiciones... Un pintor que ya parece imprescindible en el salón de la Capitanía Marítima desde mañana mismo es Manuel Vázquez Alemán. A mí me encantan los trabajos de este acuarelista consumado que da a sus paisajes, marinas, naturalezas, escenas con gaiteiros... una luz sorprendente entre colores que, sin perder la calma, generan alegría al alma. No es extraño que empiece a ser normal que Vázquez Alemán cierre sus exposiciones aquí con todo vendido porque su obra seduce a propios y extraños.

Otra expo en Baiona: 13 pintores y una galería itinerante

No muy lejos del salón de Capitanía General donde expone Vázquez Alemán, en la Avda. Montereal 13, podemos degustar la obra de 13 artistas, pintores los más (Carolina Avendaño, Caíno, Fernando Cobo, Degonza, Diego F. Goberna, Pilar Gova, Gerardo Goberna, Landín, José Miranda, Noelia Oliveira y UMA), pero también escultores (Chity Bao) y artesanía con Mónica Velas. UMA es precisamente quien ha creado su Galería Itinerante Arte en Movimiento con el objetivo de exponer en diferentes localidades haciendo las gestiones oportunas (buscar local, seguros, licencia) y dar la oportunidad a artistas locales de exponer su obra, consagrados y noveles. En agosto se estrena en Baiona y allí podréis ver el resultado.