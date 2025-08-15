El FOMO político

Jovenes charlando. / FdV

Que el lenguaje cambia constantemente lo sabemos bien los periodistas. Ahora bien, confieso estar perdidísimo con la jerga de las generaciones más jóvenes, como los centennials (los nacidos entre finales de los noventa y 2010). No exagero: hace menos de seis meses publiqué un artículo sobre este idioma híbrido que bebe del inglés, abusa de las siglas y se reproduce a velocidad de vértigo en las redes sociales... y que me aspen si la mitad de los términos que cité entonces no han pasado ya de moda. ¡Medio año!

Lo comprobé hace un par de días, cuando nuestra compañera Uxía Lamas —de la quinta centennial— me propuso un reportaje sobre esta nueva forma de comunicarse: fugaz, repleta de dobles y triples sentidos. Vaya chasco me llevé cuando empezó a enumerar términos como si fuera una computadora: que si mood, que si slay, que si Imperio romano (esta pensé que era por las novelas de Santiago Posteguillo, pero no), que si love bombing, glow up, chetado… Muy recomendable la pieza que ofrecimos ayer, sobre todo para los padres.

Al final, solo me sonaban NPC, funar (que no fumar) y tener aura, que nada tiene que ver (o sí) con los ángeles. Uxía terminó de desmontarme con otra palabra que jamás había oído: FOMO. Debí de poner cara de australopiteco, pero ante su insistencia —«FOMO da para un reportaje por sí mismo»— pregunté: «Sé lo que es fame y fume [por desgracia estos ], pero ¿qué es FOMO?». «Pues es el miedo a perderse algo», respondió. Mentiría si dijera que no pasé los siguientes cinco minutos investigando, acudiendo a fuentes aún más contemporáneas como mi sobrina Paula, de 14 años (no tengo ni idea de qué generación es, porque ya le han dado la vuelta al abecedario en la clasificación). Ella me lo explicó sin pestañear: son las siglas de Fear Of Missing Out. Pues eso, FOMO.

Amigos con FOMO

La de amigos y conocidos con FOMO que tengo... ¿Y qué me dicen de los políticos? ¡Si la palabreja parece creada ex profeso para ellos! No conozco ni uno que no se pirre por salir en la foto o en el vídeo, por llenar páginas de periódicos y copar minutos de televisión. Y si puede ser todos los días, mejor. De ahí esas abultadas agendas de medios, con actos cada media hora (al final del día dudo que sepan dónde han estado), o ese abuso de los mensajes en redes sociales al que ya nos tienen acostumbrados, sean ministros o alcaldes. «Si no sales, no existes», me dijo uno hace muchos años (y no, no fue quien están pensando).

En el fondo, FOMO y política van de la mano: la búsqueda constante de protagonismo, opinar sobre todo, el estar siempre ahí, reaccionar a cualquier crítica tratando de tener la última palabra, populismo, polarización… ¿Les suena?

Puede que FOMO sea un anglicismo centennial —o XY (esto me lo acabo de inventar)—, pero lo cierto es que el fenómeno no tiene edad. Solo cambia de disfraz según la generación. Antes era salir en la portada del periódico; hoy, acumular likes en TikTok, X o Instagram.

En el fondo, todos —políticos, periodistas, adolescentes y adultos con la crisis de los cuarenta— seguimos temiendo lo mismo: que el mundo siga girando sin nosotros. Y por eso hablamos, posamos, tuiteamos, opinamos (mea culpa)… aunque no tengamos nada que decir.