Solo quedan yogures de coco

Gente de compras en un supermercado con la cajera atendiendo a clientes. / Marta G. Brea

¡Ah, el verano! Sin duda, la mejor época del año para descansar, desestresarse, ponerse moreno —los paliduchos lo llevamos crudo—, hacer ejercicio… En definitiva, para disfrutar de la familia, los amigos y, por qué no, también de los desconocidos: turistas.

Aunque las vacaciones tienen una cara amarga, sobre todo para los que nacimos y vivimos en la costa: colas en la panadería, la frutería, el supermercado… Más colas —si cabe, más largas— en la pescadería, la farmacia, el centro de salud, y ya no digamos si quieres tomarte una caña o salir a cenar.

Colas para todo: para entrar y salir del pueblo, para aparcar (misión imposible), e incluso, diría yo, para sacar la basura (eso si hay hueco en el contenedor). Tal vez crean que estoy exagerando un pelín… Puede ser. Pero me temo que no. O no tanto.

La prueba de que esto del turismo se nos está yendo de las manos —al menos en poblaciones pequeñas como la mía, que en julio y agosto llegan a cuadruplicar sus habitantes— son los yogures de coco. En efecto: la primera vez que conté mi teoría (basada en la experiencia) a los compañeros del periódico, pusieron la misma cara de incredulidad que ustedes. Pero los yogures de coco marcan el inicio del verano.

Les animo a que acudan a cualquier súper de cualquier municipio turístico de las Rías Baixas a comprar yogures por la tarde, y me digan qué sabores quedan. O directamente si quedan yogures.

Menos mal que me gusta el coco.

Cruceristas desembarcando en el puerto de Vigo para hacer turismo. / Alba Villar

Que nadie me malinterprete: el turismo también trae cosas buenas. Es economía y empleo. Muchas familias viven de estos dos meses al año, y eso hay que valorarlo. Pero una cosa no quita la otra.

Las tasas turísticas

Por todo esto —porque la demanda desborda con creces los servicios básicos (seguridad, limpieza, recogida de basura, etc.) de cualquier concello de costa en verano, especialmente los más pequeños—, no encuentro explicación al grito del sector hostelero —de una parte, al menos— contra la aplicación de una tasa turística como la que quiere instaurar Vigo, siguiendo la estela de A Coruña y Santiago. Ni tampoco al no rotundo de los alcaldes de municipios de excelencia turística a seguir el ejemplo de otras poblaciones, tanto nacionales como internacionales.

¿De verdad alguien se cree que, por lo que cuesta un café o una caña, van a dejar de visitarnos? Lo dudo. Y si es así, ese no es el perfil de turista que queremos. A vaquiña polo que vale.

Al lío Si quieres recibir este análisis de la actualidad en tu correo tan solo debes activar este boletín en nuestra página web Me apunto

No se trata de recaudar por recaudar, sino de mejorar los servicios para que los que vivimos aquí todo el año no acabemos odiando el verano. Ni a los turistas. Ni a los yogures de coco.

Se trata de encontrar un equilibrio: que venir a las Rías Baixas siga siendo un placer, pero no a costa de quienes las habitamos todo el año. Si una pequeña tasa puede contribuir a que tengamos calles más limpias, mayor seguridad, contenedores y papeleras vacías o, simplemente, más yogures en la estantería… bienvenido sea el euro extra por noche.

Porque hospitalidad no es sinónimo de resignación. Y cuidar lo que somos también es parte de lo que ofrecemos. ¿O no?