Opinión
Muletazos
A praza estaba abarrotada. Tarde de sol, de agosto. Domingo taurino. Abanicos e panos brancos. Moita camisa ben asentada e pantalón de pinzas. Ambiente festivo. Pontevedra de novo. As miradas postas na area. Tamén Mariano, Alberto, Alfonso e Luís, o de Rodeiro, ollaban. Corrida das festas da Peregina. 6 touros 6. A lidia comeza con Carrillón. Media tonelada de furia que cornea a Morante de la Puebla. Berros, lamentos, o respectable en pé. Preocupación. Salta en tromba a cuadrilla. O sangue brotando.
Ao saber disto regresei a Pozoblanco. Acontéceme sempre. Mergullo nas imaxes, Paquirri tendido naquela enfermería da praza. Era 1984. «Doctor, la cornada es fuerte...». Nunca cheguei a atoparlle sentido a aquelas derradeiras palabras cheas de lucidez, namentres a carne aberta, o traxe de luces desfeito e a camiseta de tiras, impoluta. Tres frases que continúan sendo a voz apagada dunha mala dobraxe. Coma se foran a destempo co seu pensamento: «Abra lo que tenga que abrir, lo demás está en sus manos». Tan consciente do seu fin. Só ansiaba reter ese derradeiro alento de valor. Un último aloumiño coma berraban os Misfits en Last Caress.
«La fiesta» é iso. Un tú a tú coa morte. Cando entras no coso abres un portal descoñecido. Nunca sabes que atoparás logo de dar o paseíllo. E coidado co quinto, que nunca é malo. A faena consiste niso. En contemplar quen dos dous pasa de fase. Unha loita a vida ou morte. Tento albiscar bravura e maxia neses matadores, explicarme a valentía da que parecen presumir e fáiseme costa arriba. Faltarame cultura taurina ou será que o espectáculo ten data de caducidade e co tempo baloreceu. Agora é materia orgánica en descomposición.
Difícil apreciar hoxe, no século XXI, a beleza dun festexo que vai podrecendo. Tampouco o público que acode á corrida axuda a normalizalo. Lonxe de ser un divertimento casual, acudir á lidia parece máis ben unha catarse, un desfile de rancio activismo taurino. Coma nas carreiras ilegais ou pelexas de cans, ás que só acoden os moi convencidos.
Á praza acceden os fieis. Por exemplo, o pasado domingo, eses entendidos, que tanto lle solicitan ao palco presidencial as dúas orellas para o diestro coma tiraban caraveis por Morante, intres despois coreaban insultos contra os xerifaltes estatais (ou sería casualidade?). Visto asi, máis que afeccionados, aseméllanse con eses cánticos aos hooligans que acoden aos estadios para descargar xenreira, liberar frustración.
É posible que houbera momentos de arte no ruedo. Os entendidos detallan ter contemplado tardes gloriosas ....tamén era outra época. Agora, as vellas crónicas de sangue son coma aquelas naves ardendo máis aló do alto de Orión e deben perderse no tempo. Eses días acabaron, o sufrimento na praza carece de beleza; é unha burrada, un suicidio asistido.
