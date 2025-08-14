Las féminas de La Vieja Escuela

Marta Larralde presentó la velada pugilística / FdV

Tengo en archivo desde hace un mes esta foto, y el azar de encontrarme con Miriam Jiménez Graña, que apostó por ello no sin dificultades, me incita a publicarla porque me recuerda esa noche en que las instalaciones del club La Vieja Escuela (de ella y sus hermanos) se llenaron hasta la bandera para vivir una velada única, la primera de su género que se hace en Vigo, con doce combates íntegramente femeninos y un ambiente vibrante que reunió a 250 espectadores. Ahí las veis, presentadas por Marta Larralde.

¡Ay Mohammed, qué bien se te ha visto y se te ve!

¿Cuántos años llevará Mohammed como DJ en Vigo o alrededores? Echo cuentas y me sale su actuación primera en 1988 en el Vanitas de Luis Sangiao, o sea que unos 37 años haciendo bailar a la gente. Este mes, como en años anteriores, pincha en las fiestas del Club Beach de Golf La Toja, donde aún le quedan los dos próximos sábados. En realidad Mohammed llegó a Vigo de su Nador natal en 1982 con una beca para la Escuela Náutica, y precisamente esa profesión le llevó unos años por Cádiz, Las Palmas... sobre las aguas. Volvió a Vigo a finales de los 80, estertores de la movida, y le oímos primero en el citado Vanitas pero también en el ZOO Sanxenxo, Pachá de Santiago... en su oficio de DJ, casi al mismo tiempo que David Guetta. No ha parado en estos 36 años nuestro Mohammed, que todo lo pincha, bodas, bautizos, hípica, fiestas populares... y lo merece, no solo porque lo hace bien sino porque es amigable, educado, sociable.

Noche negra en el Ocean con De la Fuente y Peon Kurtz

Muy diferente DJ tenemos en Vigo con Marcos de la Fuente, que habita en New York pero pasa estos días en la ciudad. ¿Os acordáis de aquel local suyo, La Fiesta de los Maniquíes, durante ocho años con su alias de Almagato? Bueno, pues este agitador cultural junto a Peón Kurtz, MC de Def con Dos y Dj oficial de la Soultrain, unen fuerzas en la celebración del baile y la música negra en Churruca que tendrá lugar en el Ocean Bar mañana viernes, desde las 11.30 h. Una divertida after party del concierto en Castrelos de UB40. ¿Quien dice que en Churruca no se baila?

Y una muestra de Vespas en A Toxa con Moto Manía

Y ya que empecé con Mohammed hablando de A Toxa. Me dice Inés Bastos que el icónico Casino de La Toja abre sus puertas a una exposición muy especial que fusiona el glamour de la mítica isla gallega con la estética y la historia de uno de los vehículos más emblemáticos del siglo XX: la Vespa. Desde ayer y hasta el 30 de agosto, los visitantes podrán disfrutar de una selección de motocicletas restauradas por Moto Manía, procedentes de la colección privada de su gerente Diego Otero y su familia.