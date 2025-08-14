Este verano leí “Los reyes de la casa”, de Delphine de Vigan, y ahora estoy con otro de la misma autora: “Las gratitudes”. El primero es un relato crudo de la sobreexposición de los menores a las redes sociales –no enseñéis a los peques, por favor–, pero ha sido en el segundo en el que encontré una frase que me ha removido. «Uno piensa que tendrá tiempo de decir las cosas, y cuando se quiere dar cuenta ya es demasiado tarde. Uno piensa que basta con dar muestras de cariño, con hacer gestos, pero eso no es verdad, hay que decir lo que se siente».

A mí no se me da especialmente bien decir según qué cosas, las más íntimas, pero sí sé expresar mi agradecimiento. Con la suerte de que tengo muchas cosas por las que dar gracias y mucha gente a quien expresárselo. Este miércoles lo hice, un montón, a la red de personas que tengo –entiéndeme lo de “tengo”– en alta mar. Como quizás sabes, es probable que Malvinas cierre la pesquería de calamar por los pobres e inestables niveles de biomasa; los está midiendo día a día. Como el pronóstico daba muy mal tiempo para las jornadas del 13 y el 14, la flota en pleno pidió no computar ambos días y mantenerse a la capa (a resguardo). Así que nos pusimos a pedirles fotos, a unos y otros, a embarcados en ese caladero o en cualquiera; a las empresas, a las autoridades de Recursos Naturales del archipiélago. “¿Conoces a alguien que esté…?”

Para poder enseñaros esto.

Que el sector sabe y debe trabajar unido, aunque compita. Que sabe y debe no arriesgar cuando las condiciones son extremas. Gracias por vuestra ayuda José Luis, Jorge, Carlos, Matt, Jose… Sois los ojos que necesitamos a tantas millas de distancia para poder hacer trabajos como éste.

Creo que deberíamos ser más agradecidos con los y las que innovan y desarrollan sistemas o procesos –o lo que sea– que redundan en beneficio de todos, y lo digo, singularmente, teniendo en cuenta el maltrato que este país da a los investigadores. Fíjate en este chaval, Antón Román, con un cum laude en su tesis centrada en cómo evitar apagones aprovechando la inteligencia artificial. Jorge Garnelo habló con él y fue la foto de primera página de FARO.

Que ya que estamos en terreno de investigación: el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha enviado el fin el retrato de Francisco García del Cid a su familia, que se enteró por el Decano que el buque oceanográfico que llevaba su apellido –ya sabes, del que desapareció la tripulante María del Carmen Fernández Vázquez– iría a desguace. Pedí a su nieta Consuelo García del Cid una imagen del cuadro, que le llegó con el cristal roto. Gracias.

A la izquierda, imagen de Francisco García del Cid que estaba colgada en el buque oceanográfico homónimo. A la derecha, parte trasera del cuadro. | / Cedidas

A Consuelo, claro, que ha confiado en el trabajo de este periódico sobre este asunto desde el principio. Las gratitudes son buena cosa para dar, pero pierden su efecto cuando se reparten entre quien no las merece.

Muy feliz semana.