La Festa Corsaria

El pasado lunes se celebró la presentación de la XIV Festa Corsaria, que se celebrará el 15 y 16, que viene realizándose en nuestra villa desde 2012, con gran éxito de asistencia. Fue en Los jardines Rosalía de Castro, con la asistencia de la alcaldesa, grupo de gobierno y el vicepresidente de la Diputación, y con numeroso público. Este año, sin lugar a dudas, será la fiesta más grande de las realizadas, y se convierte en la más importante de nuestro verano.

Este año ocupara todo la tarde-noche del viernes 15 y todo el sábado, dándole mayor vistosidad a la fiesta. Con actividades y actuaciones para todas las edades y gustos. Tendremos un galeón de la época atracado en el Paseo Marítimo, para poder visitarlo. La fiesta en sí contará con el enfrentamiento entre el buque corsario de Gago de Mendoza, que se situará en la avenida Jaime Janer frente a Abanca, y el buque inglés en Ezequiel Massoni frente al parque Eguren. No obstante, entendemos, que sería conveniente exponer, aunque sea brevemente, que es un corsario, y el porqué de su realización en Marín.

Recordarlo también, aunque todo el mundo lo sabe, ante la insistencia de tiendas, establecimiento, escaparates e incluso participantes, que abusan del símbolo “pirata” de la calavera, y otros elementos, que nada tienen que ver con el corsario. El “corso” consistía en atacar a los buques enemigos, en sus aproximaciones a nuestra costa, es decir, que el “corso”, era el conjunto de los ataques navales, realizados por particulares, con autorización de la corona, para entorpecer o dificultar el comercio marítimo de las naciones enemigas, que en aquella época eran los ingleses y portugueses, y repeler los ataques a nuestros puertos y costas. Por ello, las tripulaciones de los buques, se llamaron “corsarios”, de modo que nada tenían que ver con la piratería. Del botín obtenido se descontaban los gastos para armamentos, pleitos, etc., y lo que sobraba se repartía entre la tripulación, de tal manera que las 2/5 partes eran para los oficiales, y los 3/5 para el resto de tripulación. Por lo tanto, es anacrónico ver símbolos piratas, que eran otra cosa, como todos sabemos.

Pues una vez aclarado el significado y su forma de actuar, nos podríamos preguntar: pero, en Marín ¿qué relación hay con los corsarios? Mucha, y destacada, pues Juan Gago de Mendoza, Liberador de Marín, entre los años 1779 y 1801, dedicó su vida al “corso”, junto a sus hermanos: Antonio, Benito y Manuel. Estableció su base en Aguete, y construye un muelle, varadero y una fortificación para defensa del Chirleu, donde también tenía su casa. Y armó buques, que capitaneaba, junto a sus hermanos, tales como: ‘Carmen Peregrina’, ‘Carmen Brillante’, y ‘Nuestra Señora del Carmen’, alias ‘Vencedor’, o ‘San Antonio’, alias ‘Guerra’, etc. Todos ellos de distintos tipos y tonelaje, desde goletas y bergantines, de entre 40 y 60 toneladas y menores como lanchas, quechemarín, falucho, etc. de unas 20 toneladas. Llevaban, como armamento, cañones, obuses y pedreros, esmeriles, pistolas, fusiles-bayoneta, trabucos y granadas, sables, lanzas, chuzos y hachas. Para darse idea de la importancia de sus acciones, diremos que en la ría de Marín hubo más de 30 buques corsarios, de los que más de la mitad pertenecían a Juan Gago de Mendoza.

Naturalmente en Marín hubo otros armadores, capitanes y tripulaciones, entre los que encontramos José Fernández Guerra y Manuel Bravo, capitanes Francisco Fernández Vilas, Antonio Rodríguez, etc., pero de todos ellos, los hermanos Gago de Mendoza, tuvieron un absoluto protagonismo en la campaña del corso, que acapararon la casi totalidad de las acciones corsarias, protagonizadas más de una docena por Juan Gago, teniendo a su mando siete buques armados. Su hermano José Benito fue patrón del ‘Peregrina Brillante’ y murió como consecuencia del combate librado en La Guardia. Entre sus combates, destacan: el 19 de julio de 1741, contra el navío inglés ‘Helene’ de 120 toneladas, armado con 120 cañones, que transportaba un rico cargamento de Londres a Oporto. Después de un largo combate, y cuando el ‘Sacra Familia’ estaba a punto de sucumbir, deciden abordar el buque, y hacen prisioneros a toda la tripulación, que conducen a Vigo. Entre las numerosas presas hechas a la marina inglesa, por Juan Gago y su flotilla de buques corsarios, se encuentran la fragata ‘Sussex’, el bergantín ‘Fwarton’, los navíos ‘Macarroni’ y ‘Nancy’, la fragata ‘Margarita’ y el bergantín ‘Darmout’. Participó en numerosas batallas contra la flota inglesa y portuguesa, entre los que podemos destacar el combate de Finisterre el 3 de agosto 1797, el de A Guarda el 15 de junio de 1798 y el de Portonovo el 21 de junio de 1779. Y por ello fue premiado con la Medalla de Plata del Mérito Naval.

Con esta somera explicación, creemos haber despejado todas las dudas, si las había. De modo que a divertirse con la XIV Festa Corsaria, que es de lo que se trata. Siempre con moderación y respeto.