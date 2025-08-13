La panda del 65 en Playa América

A estos que veis les van a dar la Medalla al Mérito de la Buena Vecindad con la Vida. Lo entenderéis si os digo que fueron pandilla en la Playa América de 1965 (¡casi 60 años!), en medio de aquellos guateques con las canciones de Adamo (con ellas tuve yo mi primera novia), el Dúo Dinámico... pero también los desplazamientos en el tranvía y hasta la verbena del farolillo del Casino de Sabarís. Ahí están Mary Pereira, Mary Luz Añel, Manolita Pereira, Mary González, los dos Juanes Iglesias, Bovillo, Álvarez y Moisés López. Y siguen.

¡Vaya marcha que llevas Mos, y pronto de bares!

El azar, y un baile de la alcaldesa mosense Nidia Arévalo, me han hecho depositar la atención estos días en los movimientos internos de un concello que, al ser limítrofe con Vigo, le pasa como ya dije lo que a quien sale en una foto con el conselleiro de más de 2 metros José López Campos. Siempre queda pequeño y pierde atención a favor del grande. Sin embargo, yo que ojeo cada día el número de actos de Mos, compruebo con asombro que los tiene por arrobas en los más diversos órdenes pero a mí lo que me llamó la atención es que hay un presidente de Bares Mos, Manuel Seijo, y la propuesta que me gustó estos días, perdonadme la frivolidad, es la campaña A volta dos bares, una ruta gastronómica y social que se desarrollará durante todo el mes de septiembre con motivo de la llegada de la Vuelta Ciclista a España. ¡Nada menos que 30 establecimientos hosteleros en las 10 parroquias de Mos y nosotros sin siquiera imaginarlo! Tendré que hablar con Román Alonso para hacer un itinerario en el que toca a bar por cada 500 vecinos. O con su hija, Laura, que anda estos días por allí de vacaciones porque vive y da clases en Salamanca.

Una nueva asociación en la ciudad: Héroes de Cavite

Pues bueno es que sepáis que desde hace algún mes tenemos en Vigo otra asociación más preocupada por mover la vida cultural de la ciudad. Es la Asociación Héroes de Cavite, la coordina Vanesa Souto André (tfno.,669 967 501), nació para rendir homenaje a los caídos en la Guerra hispano-estadounidense de 1898, realizar actividades culturales, fomentar el hispanismo y la historia compartida... Ya tuvo primer estreno en Vigo, en Sports Bar Castelo Real, (Avda. Florida, 66) gracias a la amabilidad de Ángel Pérez. Allí dio una charla el historiador, arqueólogo e investigador sobre la historia española en los Estados Unidos y Norteamérica Jorge Luis García Ruiz. No está de más contar que entre sus asistentes destacó Ángel Carracelas Requejo, escritor de 'La huella de Pedro Madruga en Cristóbal Colón'. Bastardo, noble, descubridor, que generó gran debate entre los presentes que, según Vanesa, se alargó hasta altas horas de la noche, con un largo turno de preguntas.