Una familia contempla un incendio en Ourense. / BRAIS LORENZO

Cada estación tiene sus propios aromas. El verano, al menos aquí en las Rías Baixas, huele a salitre, a arena mojada, a pino seco, a sardiñada y churrasco (o asado, como dice mi cuñado, de pasado y presente uruguayo), a pan recién hecho, a verbena…

Pero hay un olor al que no me acostumbro, aunque se repite cada año como una maldición. No hay nada peor que abrir la ventana por la mañana y notar el humo colándose en los pulmones. Como canta Robe Iniesta en Qué sonrisa tan rara, una de las canciones más icónicas —para mí— de Extremoduro: «Ah, y si huele a ‘quemao’, soy yo…».

Arde Galicia por los cuatro costados, y parece que no pasa nada. La cultura do lume, siempre la misma historia: miles de hectáreas calcinadas, provocadas por unos pocos a los que les fascina prender fuego al monte una, dos, tres… cuantas veces haga falta. ¿Motivos? Se han escuchado todos: limpieza de matorral, generación de pastos, venganzas personales, especulación. Y al final, como tantas veces hemos contado en FARO, la impunidad parece blindar a los incendiarios. Se detiene a una minoría, y casi nadie pisa la cárcel. Fantástico (nótese la ironía).

Mi primer gran susto como periodista cubriendo incendios fue en 2006, en Oia. La orografía escarpada y el viento del norte hicieron que el fuego se propagara como la pólvora desde la costa. Fue la primera vez que, en coche, me vi rodeado de llamas y humo. A día de hoy, buena parte de la Serra da Groba aún exhibe esas cicatrices.

En lo personal, jamás olvidaré el tsunami incendiario de 2017: el trabajo titánico de vecinos y brigadas para salvar las casas —entre ellas, la que me vio nacer—, el reguero de víctimas mortales que dejó atrás, y las decenas de miles de hectáreas devoradas en tiempo récord.

Este año, si no cambia el tiempo, me temo un final de verano caliente en el peor de los sentidos. Solo en lo que llevamos de agosto han ardido más hectáreas que en todo 2024. Y como me dijo hace poco un amigo, agente forestal en Ourense, curtido en mil batallas contra el fuego: «Lo peor está por llegar». El monte está reseco, rebosa biomasa, y seguimos sin hacer los deberes en prevención.

Ya no se protesta por falta de medios para extinguir, sino por no haber actuado antes. En Vigo, sin ir más lejos, seguimos sin el prometido anillo verde. Han sido los comuneros quienes han dado pasos: reforestando con especies que actúan como barreras naturales, abriendo nuevos cortafuegos…

Ojalá algún día dejemos de contar los veranos por hectáreas arrasadas y desgracias que se nos quedan tatuadas en la memoria. Tal vez entonces entendamos que cuidar el monte no es solo apagar fuegos, sino impedir que se enciendan. Que la prevención no puede seguir siendo la eterna promesa que se desvanece con las primeras gotas de lluvia del otoño. Que Galicia no está hecha para arder. Ni para oler a quemao.