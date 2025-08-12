Vigo en la Ruta Marítima de la Seda

«Allí en donde hay costumbres pacíficas hay comercio», decía Montesquieu, el padre de la separación de poderes; «por eso hay que suavizar las prácticas agresivas para lograr paz y relación entre los pueblos». Desde aquel siglo XVIII sigue vigente aquel rechazo de la guerra, porque el aumento del comercio corresponde a un desarrollo de la paz. Pues bien, desde Vigo decimos que es posible abrir nuevos espacios de relación con el mundo, para potenciar el comercio internacional y el desarrollo económico desde el noroeste de España.

Acaba de confirmarse una gran ruta de relación con China desde el Consorcio de la Zona Franca de Vigo y la Xunta de Galicia, a través del Grupo Citic, una de las empresas estatales de mayor importancia económica y puente entre China y el mundo. Citic Group es el gigante del panorama económico chino y uno de los mayores del mundo, que opera en más de 40 sectores empresariales e industriales que incluyen recursos naturales, energía, proveedores de infraestructura, ingeniería de proyectos a gran escala, entre muchos otros; así como uno de los mayores grupos financieros capaz de brindar un espectro completo a nivel internacional.

En los últimos años la inversión china en nuestro país se concentró fundamentalmente en la Comunidad de Madrid y Cataluña, correspondiendo a Galicia un total de 119,54 millones de euros. China es el cuarto socio comercial de España, el segundo proveedor de bienes y el décimo cliente para sus exportaciones. Desde Galicia se dan las condiciones de un interés mutuo para fortalecer los espacios de conexión entre Europa y China, a través de proyectos estratégicos.

No es de extrañar que la dirección de la multinacional Citic Group pueda activar el crecimiento de la planta Citic-Censa en el área metropolitana de Vigo, así como proponer proyectos de gran interés para el Parque Tecnológico y Logístico de Valadares y la Plataforma Logística Industrial de Salvaterra-As Neves (Plisan). Por su ubicación atlántica privilegiada y potencial activo, cabe decir su deseo por la inclusión del puerto vigués como punto geoestratégico de conexión crucial en la red de transporte para conectar múltiples rutas marítimas y terrestres; propuesta ya defendida por la Autoridad Portuaria de Vigo. Si la iniciativa llega a buen puerto hasta se podría pensar que la Ruta Marítima de la Seda, podría llegar a través de puertos dinámicos hasta la Ría de Vigo, para aumentar la inversión y fomentar la colaboración. Tampoco es de extrañar el gran atractivo de China por el posible comercio exterior de productos cárnicos y marinos de todo el Noroeste peninsular, desde el puerto de Vigo.

China ha abierto aún más sus puertas al mundo, a pesar del sombrío comercio mundial, buscando promover la cooperación en el marco del interés recíproco, para mejorar las áreas de libre comercio y ampliar la red de tratados de libre comercio con otros países. Es conocida la posición de China: cualesquiera que sean los cambios en la situación internacional, seguirá comprometida con esta apertura internacional, utilizando la fiabilidad de su propio desarrollo para ayudar a contrarrestar las incertidumbres que se encuentran en el mundo entero. No es de extrañar que la UE quiera reequilibrar urgentemente su relación comercial con una potencia económica como China, que está dispuesta a trabajar juntamente con la comunidad internacional para frenar todas las formas de unilateralismo, proteccionismo y coerción económica.

En fin, esta apertura de Vigo y resto de Galicia al mundo significa hacerla más accesible y atractiva para habitantes y visitantes, fomentando además el intercambio cultural, económico y social.

Esta reciente visita de la dirección de la multinacional Citic Group manifiesta su gran interés en garantizar la solidez y la estabilidad de las relaciones y acuerdos comerciales, para promover el beneficio mutuo y el éxito compartido.