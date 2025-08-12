Nos roban el verano

Adorno de Navidad, en pleno agosto en la Porta do Sol de Vigo. / FdV

Yo que ustedes, me andaría con mucho tiento, porque —por si no lo han notado— nos quieren arrebatar el verano. Y no me refiero solo a que se me acabaron las vacaciones —que también—, ni a este turismo de masas al que nos estamos (mal)acostumbrando en la costa —para mí, insoportable—, ni siquiera a los amigos de lo ajeno, que, aprovechando que algunos (los más afortunados) se van de viaje, se cuelan en las casas para llevarse la tele, las joyas o, directamente, quedarse a vivir. No, no va por ahí el artículo.

Me di cuenta hace unas semanas, cuando entré con mis hijos en un centro comercial —ese que estrenó las escaleras mecánicas en la Gran Vía— y vi que casi toda una planta ya estaba dedicada a la vuelta al cole. ¡A finales de julio! Pasé de largo, claro, para evitar el estrés innecesario de los pequeños, que acababan de terminar la guardería y la Escola de Verán. No se me fuesen a traumatizar.

Pero la cosa fue a peor. Al día siguiente, abro el periódico y me encuentro al alcalde y compañía junto a varios operarios de la empresa cordobesa Ximenez (sí, sin tilde: imagino que para darle un aire internacional a la marca), colocando las primeras luces de Navidad en Vigo. De Navidad. No han leído mal. No me extraña que a los de Ximenez les canten villancicos por la calle.

No tengo nada en contra de ser previsor, pero a este ritmo, ya me veo yendo a la playa con turrón y mazapanes en vez de sandía y bocatas, cargando libros de texto en lugar de novelas y revistas, y con el chubasquero puesto en vez del bañador. Me pregunto qué será lo siguiente. Estrés, ansiedad, desasosiego…

Vivimos atrapados en una especie de carrera absurda por llegar siempre al siguiente momento, al siguiente evento, al siguiente gasto. Parece que no se puede simplemente estar: hay que comprar, planificar, anticipar. Vivir el ahora se ha vuelto un acto de rebeldía. De resistencia.

Así que, por favor, no caigamos en la trampa. No dejemos que nos roben el verano antes de tiempo, que bastante breve es ya. Que septiembre llegue cuando tenga que llegar, con sus mochilas, sus prisas y sus reuniones de padres. Y de la Navidad… mejor no hablar hasta que las mínimas caigan por debajo de los 10 °C.

De momento, abrácense al ahora: al chiringuito, al ventilador, a las comidas familiares, a las verbenas, a la siesta sin sentimiento de culpa y al helado que se derrite más rápido de lo que uno alcanza a arrepentirse. Ya habrá tiempo para agobios.

Disfruten. Vivan lento. Abúrranse incluso. Y tengan un feliz verano. De los de verdad.