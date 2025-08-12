Opinión | Ao pé do Farelo
ángel utrera
Lume, despoboación e cambio climático
Como cada ano o lume volve tristemente á cabeceira dos informativos, unha vez mais miles de hectáreas devoradas polas lapas, vidas inutilmente perdidas e danos colaterais en propiedades, vilas e pobos irrecuperables cada vez mais empobrecidos.
E de novo me pregunto sobre a intencionalidade, o beneficio ou intereses ocultos dos que os provocan, amparados no doado que resultan plantar lume en calquera dos nosos bosques covardemente agochados no cambio climático, o abandono do rural, a falla de prevención e limpeza dos mesmos e outras varias causas tales como; vinganzas, imprudencias, practicas agrícolas e forestais inadecuadas, crear alarma social, pirómanos e enfermos, etc.
Dende logo o cambio climático está a ser un factor importantísimo no risco de lume un verán si e outro tamén. A humidade do monte, os ventos, o aumento da temperatura con estas ondas de calor extremo, as xestas e toxos incontrolables, arbustos e explotacións forestais de rápida combustión como piñeiros e eucaliptos sonche unha autentica bomba medio ambiental que nos explota entre as mans irremediablemente provocando danos irreparables na vida animal, na riqueza do solo, nos rios e acuíferos subterráneos, sen esquecer a contaminación polo fume e as cinzas arrastradas pola chuvia, en resumen o empobrecemento da terra, os pobos e a xente.
Coñecendo estes efectos asusta ver e pensar o que sucede cada ano, e que continuemos escoitando falar de lumes intencionados no 70% dos casos, o que significa que temos un gravísimo problema social .
Do análise dos casos de lumes orixinados nos últimos quince anos extraemos unha ampla casuística que fala de que a metade destes teñen unha motivación descoñecida, outros foron ocasionados por queimas agrícolas ou gandeiras incontroladas, para acadar reclasificaciòns dos terreos, por disputas de lindes e veciñanzas, vinganzas persoais, para favorecer a caza ou crear alarma social, e mesmo por motivos económicos en persoal ou empresas de traballos de extinción dos lumes. Pero aínda resulta mais desalentador o dato de que practicamente nun 80% dos casos nos se atopou o culpable ou causante involuntario ou voluntario do inicio do lume.
Botar as culpas como en moitos casos se pretende inutilmente os traballos agrícolas dos labregos que dende sempre usaron o lume para preparar a terra, resulta hoxe en día incrible e moi difícil de explicar, sobre todo cando vemos como os mais devastadores, estanse a producir en zonas nos que non hai traballos agrícolas, e si de explotacións forestais salvaxes e inadecuadas, coas que se buscan beneficios rápidos pero sen ter en conta os consellos dos expertos en temas agrícolas e forestais.
Sen dubida o abandono do rural, o pastoreo, os cambios de modos de vida, o envellecemento e das poboación dos nosos pobos e aldeas están a incidir moi negativamente nos lumes tristemente somos coñecedores das causas, pero por acción ou inacción ninguén fai nada, entre tanto os nosos bosques continúan a desaparecer baixo as lapas dun xeito incontrolable.
Negro futuro agarda por nos, moi negro carbón, sen dúbida algunha.
Suscríbete para seguir leyendo
- Segunda evacuación en helicóptero en 24 horas de un crucerista tras salir de Vigo
- Despedida una repartidora de pan de Vigo por no revelar a sus nuevos jefes su ruta mientras reclamaba impagos
- Cena-baile de gala de la Peregrina en el Casino de Pontevedra: 17 jóvenes se «presentan en sociedad»
- Una mujer muere en Vigo tras precipitarse desde un cuarto piso
- Más de una quincena de jóvenes se «presentan en sociedad» en el Casino de Pontevedra
- El cocinero gallego con estrella Michelin que ahora toca y canta en la calle Príncipe de Vigo
- Pacientes ya graban las consultas con sus médicos en centros de salud de Vigo
- Poio denuncia a la tapería precintada en Combarro por romper los sellos y reabrir