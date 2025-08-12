Ahí en casa de Mara / Cedida

Cuánta memoria de aquellos creativos y briosos 80 me trae esta foto, tomada en casa de Mara Costas en la fiesta tranki que organizó el pasado sábado. Veo por ahí a gente querida y nuclear en aquel despertar artístico, musical, cultural... que luego se asentó de diversas maneras. Ya se habían ido Mancho Pereiro, Silverio Rivas y su Odile, la teórica de la moda (y musa) Lola Gabarrón, la periodista Magis Iglesias y Miguel pero por los vericuetos de la imagen veo a Antón Reixa, Din Matamoro y su mujer María, Lois Corvera, Alberte Conde, Antón Patiño, Menchu Lamas, a las periodistas Carmen Domínguez y Amaia Mauleón, al cirujano estético Pedro Arquero, a la publicista Nuria Carballo, a la decoradora Marisa Barrio, a la psicóloga Cani Martínez, a la farmacéutica Rosa Viéitez y su marido Álvaro Rego… En fin, todo rico y abundante.

Lisardo Villanueva, amigo, que te fuiste lleno de vida

Hace días que se nos fue para siempre con 81 años Lisardo Villanueva Fernández, al que tantos vigueses conocieron en esa popular droguería Progreso, frente al mercado de ese nombre en Vigo, desde muy niño como empleado y luego como propietario. Tuve el placer de compartir encuentros varios con este hombre cordial, nacido en Pereiró, buen conocedor de esta ciudad, apasionado por el fútbol que practicó hasta que la edad le aconsejó prudencia deportiva y pasó a arbitrar, por los arenales de O Vao o donde menester fuera, partidos los domingos. A Lisardo le encantaba leer, caminar, ir a la playa, pero no menos sentarse alrededor de una buena mesa y acabar cantando desde Miudiño hasta temas de Serrat o Sabina...o reír a carcajadas las ocurrencias de sus nietos, a quienes adoraba. Disfrutón, gruñón a veces pero buena persona con muchas ganas de vivir. Claro que lo recordaremos siempre.

María Afonso y Gonzalo Álvarez en la cocina, entre Ángel Marcuño, Charly Besada, Noly Domínguez y Lisardo Villanueva, en As Cunchas. / Fernando Franco

Federico de Santos: escribir de todo para aliviar soledades

Desde que perdió a Emilia, su mujer, dice él que por una mala praxis, Federico de Santos, «Frichi» para los amigos, alivia sus soledades escribiendo aquí o allá retazos de su vida que a mí me llegan en forma de curiosos relatos de un Vigo que ya se fue y nunca volverá: la colocación de la primera piedra del «Pirulí», sus escapadas a Vigo cuando empezaba como ginecólogo en La Paz... Ya escribí hace mucho de Frichi que es un vigués formado como ginecólogo en La Paz de Madrid, que volvió a Vigo en 1975 para entrar en el equipo ginecológico del «Pirulí», el Almirante Vierna entonces, y montar consulta privada en Lepanto, donde la tuvo su padre, Francisco de Santos Pujol, también ginecólogo (y jefe de Correos) en aquellos tiempos con colegas como Olivié, González Alegre, Alonso Romero... «Frichi», cuyo abuelo Diego fue médico de la Casa Real, es de los de «La Octava» del Santa Irene, 8ª promoción de Ramón Castro, Delfina Cendón, Juan Murillo, Carlos Mínguez, Teresa Mastache, Fernando Pérez, Elena Cáccamo, Tete Abeleira... aquellos chavales que disfrutaban con las clases al aire libre de Carmen Ambroj, o con los despistes del buenazo de Mercado (Matemáticas), o con el ejemplo del carismático Curiel (Francés).