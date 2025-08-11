Opinión | Historiador e veciño de Brocos
Xosé rAMÓN BLANCO
Agolada, ou como morrer de éxito
Na Galiza de fin de século XVIII prodúcese unha revolución demográfica, vinculada ao comercio e especies procedentes de América, que favorecen unha agricultura conducente a uns excedentes agrarios moi superiores a épocas anteriores. Esta proliferación de excedentes do millo e da pataca, que chegan da América, favorece a alimentación do gando e, por tanto, de familias máis numerosas quen aportan man de obra para o traballo dos eidos.
Isto conleva uns maiores rendementos na subsistencia da casa labrega.
Pagadas as rendas á igrexa e ao señor polo uso das terras prestadas para á subsistencia alimentaria da familia, aínda sobran uns excedentes cos que sacar uns reais para mercar novas pertenzas territoriais e mesmo novos apeiros baseados en tecnoloxías emerxentes.
Para obter o lucro do que sobraba no casal, as xentes da nosa contorna, nesas datas, organízanse en espazos axeitados a tal fin. Primeiramente nas abas do Farelo. Posteriormente, ante as queixas da veciñanza local polas desfeitas do gando nos cultivos dos eidos colindantes e tralas xestións do escribano de Ventosa e Borraxeiros, Ramón Barrio Lousada no ano 1788 sendo El-Rei Carlos IV, a feira trasládase a un novo espazo, mediante unha Real Cédula de concesión na que se esixe que o gando da feira se gardara nun recinto balado para evitar problemas na nova localización (hoxe desfrutamos de centros comerciais para elo, e incluso portais en internet, mesmo con trWansporte á casa, tamén de oficinas bancarias que nos facilitan o financiamento daquilo que non dispoñemos).
Este novo espazo é unha pequena aldea nun cruzamento de camiños reais pertencente á parroquia de Ferreiroa que se coñecía co topónimo de Agolada, tal cal se demostra na Carta Xeométrica de Galicia elaborada polo xeógrafo Domingo Fontan a partir do 1817,
Trasladado o mercado, e debido á afluencia como centro comercial da época, a aldea de Agolada experimentou un notable crecemento de poboación. Foise expandindo co éxito da feira vinculada sobre todo á comercialización do gando vacún pero tamén, parello, existe un mercado de gando porcino cara os meses do outono así como un mercado de apeiros para a labranza e necesidades da casa labrega, dende o vestido, pasando pola comida e rematando no ocio. Así aparecen tendas de roupa ou comida, fondas e tabernas, pensións para tratantes. Á feira tamén acoden notarios e escribanos para levantar acta de transaccións comerciais que precisan de papeis. E unha rúa nomeada Paseo da Parranda, un espazo no que mocidade, rematada a feira, mocea e desfruta das miradas compracentes e paseos de ganchete.
Tamén a feira foi un espazo de relacións sociais e non só económicas. Mesmamente os nosos centros comerciais de hoxe dia compelen esa función para a xuventude, sobre todo adolescente...o mesmo acontecía rematada a feira co Paseo da Parranda. Despois viñeron as salas de festas para o ocio da mocidade, Agolada tamén contou coa súa. Con bo éxito os días da feira. Cantas parellas e familias se conformaron a raíz da feira.
O terral da feira foi mudando a carón do medre da vila. Novos espazos...novos usos. Novas vías de comunicación para “exportar” o excedente da contorna. E chega o expansionismo industrial do último terzo do século. XX. Aquel recinto de pendellos no que acubillar as transaccións da feira xa non serve e nos anos 80 aparece o actual recinto feiral. Tarde. A produción agrícola galega xa mudara.
Nese intre os tratantes de gando xa van mercar os xatos ás explotacións gandeiras. Apenas chegan xatos á feira. Namentres aparecen lonxas, similares ás que xa proliferaron anos antes na costa para o peixe, nas que vender o xato a un prezo axeitado.
Na vila...no concello....todo mundo se laia de que a feira morre...POIS SI. A FEIRA MORRE.
Namentres aquelas elites locais que se beneficiaron do éxito da feira, xa se instalaron noutras localidades nas que facer negocio ou vivir mellor a conta de rendas pasadas. Non se inviste en novos nichos de negocio na localidade.
Ninguén aposta por un modelo sustentábel que, aproveitando a riqueza que produciu a feira, sirva para lanzar ao futuro outro modelo socioeconómico que dea pervivencia á vila como cabeceira de concello e pivote novas oportunidades como fixo a feira.
Deses polvos, estes lodos: o concello de Agolada contaba no ano 1.950 con 7.003 habitantes e no 2024 conta con 2.282 persoas no seu censo de poboación.
QUO VADIS AQUALATENSES??
