Opinión | Historiador e veciño de Brocos

Xosé rAMÓN BLANCO

Agolada, ou como morrer de éxito

Na Galiza de fin de século XVIII prodúcese unha revolución demográfica, vinculada ao comercio e especies procedentes de América, que favorecen unha agricultura conducente a uns excedentes agrarios moi superiores a épocas anteriores. Esta proliferación de excedentes do millo e da pataca, que chegan da América, favorece a alimentación do gando e, por tanto, de familias máis numerosas quen aportan man de obra para o traballo dos eidos.

Isto conleva uns maiores rendementos na subsistencia da casa labrega.

Pagadas as rendas á igrexa e ao señor polo uso das terras prestadas para á subsistencia alimentaria da familia, aínda sobran uns excedentes cos que sacar uns reais para mercar novas pertenzas territoriais e mesmo novos apeiros baseados en tecnoloxías emerxentes.

Para obter o lucro do que sobraba no casal, as xentes da nosa contorna, nesas datas, organízanse en espazos axeitados a tal fin. Primeiramente nas abas do Farelo. Posteriormente, ante as queixas da veciñanza local polas desfeitas do gando nos cultivos dos eidos colindantes e tralas xestións do escribano de Ventosa e Borraxeiros, Ramón Barrio Lousada no ano 1788 sendo El-Rei Carlos IV, a feira trasládase a un novo espazo, mediante unha Real Cédula de concesión na que se esixe que o gando da feira se gardara nun recinto balado para evitar problemas na nova localización (hoxe desfrutamos de centros comerciais para elo, e incluso portais en internet, mesmo con trWansporte á casa, tamén de oficinas bancarias que nos facilitan o financiamento daquilo que non dispoñemos).

Este novo espazo é unha pequena aldea nun cruzamento de camiños reais pertencente á parroquia de Ferreiroa que se coñecía co topónimo de Agolada, tal cal se demostra na Carta Xeométrica de Galicia elaborada polo xeógrafo Domingo Fontan a partir do 1817,

Trasladado o mercado, e debido á afluencia como centro comercial da época, a aldea de Agolada experimentou un notable crecemento de poboación. Foise expandindo co éxito da feira vinculada sobre todo á comercialización do gando vacún pero tamén, parello, existe un mercado de gando porcino cara os meses do outono así como un mercado de apeiros para a labranza e necesidades da casa labrega, dende o vestido, pasando pola comida e rematando no ocio. Así aparecen tendas de roupa ou comida, fondas e tabernas, pensións para tratantes. Á feira tamén acoden notarios e escribanos para levantar acta de transaccións comerciais que precisan de papeis. E unha rúa nomeada Paseo da Parranda, un espazo no que mocidade, rematada a feira, mocea e desfruta das miradas compracentes e paseos de ganchete.

Tamén a feira foi un espazo de relacións sociais e non só económicas. Mesmamente os nosos centros comerciais de hoxe dia compelen esa función para a xuventude, sobre todo adolescente...o mesmo acontecía rematada a feira co Paseo da Parranda. Despois viñeron as salas de festas para o ocio da mocidade, Agolada tamén contou coa súa. Con bo éxito os días da feira. Cantas parellas e familias se conformaron a raíz da feira.

O terral da feira foi mudando a carón do medre da vila. Novos espazos...novos usos. Novas vías de comunicación para “exportar” o excedente da contorna. E chega o expansionismo industrial do último terzo do século. XX. Aquel recinto de pendellos no que acubillar as transaccións da feira xa non serve e nos anos 80 aparece o actual recinto feiral. Tarde. A produción agrícola galega xa mudara.

Nese intre os tratantes de gando xa van mercar os xatos ás explotacións gandeiras. Apenas chegan xatos á feira. Namentres aparecen lonxas, similares ás que xa proliferaron anos antes na costa para o peixe, nas que vender o xato a un prezo axeitado.

Na vila...no concello....todo mundo se laia de que a feira morre...POIS SI. A FEIRA MORRE.

Namentres aquelas elites locais que se beneficiaron do éxito da feira, xa se instalaron noutras localidades nas que facer negocio ou vivir mellor a conta de rendas pasadas. Non se inviste en novos nichos de negocio na localidade.

Ninguén aposta por un modelo sustentábel que, aproveitando a riqueza que produciu a feira, sirva para lanzar ao futuro outro modelo socioeconómico que dea pervivencia á vila como cabeceira de concello e pivote novas oportunidades como fixo a feira.

Deses polvos, estes lodos: o concello de Agolada contaba no ano 1.950 con 7.003 habitantes e no 2024 conta con 2.282 persoas no seu censo de poboación.

QUO VADIS AQUALATENSES??

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents