Opinión
ariadna fernánDez
“Veciños, acudide: augha, lume, fuegho»
Seica berraba así hai xa anos unha veciña de Zobra, cando aínda se falaba de incendios de primeira xeración. Imos xa na sexta, na da voracidade extrema que traga árbores enteiros máis rápido do que as novas tráxicas da xente queimada en Pedrograo fuxiron da nosa memoria. Non quedan follas, non quedan pólas nin ramallos, non hai máis ca cinsa e mensaxes de condolencia. Os tizóns pintan negrura.
Imos na xeración de incendios onde os galegos non somos máis ca espectadores dun filme patrocinado polo DOG, inzado de actrices desganadas e mancheas de papeis secundarios, que se limitan a mandar botar auga, cando non apelan ao “Seu Señor” para que a choiva sufoque.
Transitamos na xeración da xente que marcha, que non percibe o monte coma unha riqueza súa, moitas veces herdada e da que non se saben nin onde están os marcos que ensinan a propiedade. Vemos películas nas que só encaixa o eucalipto e as taravelas.
Atesouro moitos recordos da nenez, máis se un quixese esquecer por desacougarme cando me asalta é o do son dos helicópteros no ceo de agosto.
Os nenos rara vez durmimos sesta, adicamos o tempo onde os adultos descansan da calor do verán en estrebillar e facer trasnadas. As nenas de aldea temos o oído aguzado, coma as lebres, escoitamos o petar seco e acompasado do martelo das aspas contra o aire dende moi lonxe. Agardamos sen alentar para saber cara onde vai o paxaro, para saber a dirección do son.
Se atravesa a metros dos tellados corres fóra coma unha chispa, miras arredor e vas a escape diante da granxa, dende onde se ve o Faro, o Farelo, Pedroso e o Val do Boi. Aselas por localizar a columna de fume, negro ou branco, agrisado, segundo o que se queime. O cheiro que anuncia esténdese axiña, coma unha manta invisible e fedorenta e tapa as aldeas, ule a miseria. Eu sempre avisaba “hai lume!!!!” aterrada e meus pais espertaban con máis impotencia ca sobresalto, xa oíran as aspas bater.
Temos un monte que non cumpre a función que debera, unha política forestal desaparecida e un goberno que só ve un posible uso para milleiros de hectáreas. Temos un monte que está cada vez máis afastado de ser noso e unhas aldeas nas que en pouco tempo non quedará quen chame polos veciños para que acudan. Arde o ardido. Neglixencia terrorífica.
- El «Jura II» llegó ayer a la ría de Aldán
- El deterioro veranea en O Grove
- Evacuada de urgencia y en helicóptero una pasajera del «Disney Fantasy» tras partir de Vigo
- Davila 08/08/2025
- Accidente con sabor a lúpulo en el centro de Vigo
- El Concello de Pontevedra señala a Ence como responsable de la «preocupante» situación del caudal del Lérez
- Ola de calor en Galicia: sin tregua hasta, al menos, la semana que viene
- Investigan la aparición de un Porsche tras caer por un terraplén en el monte de Moaña