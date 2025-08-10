Poner coto a la excepcionalidad de Audasa

Cabinas de peaje de la AP-9 gestionadas por Audasa. / Marta G. Brea

En un mercado libre, en donde la competencia directa entre los actores es brutal y en donde la eficiencia y la productividad son determinantes para sacar adelante los negocios, es prácticamente imposible encontrar un caso como el de Autopistas del Atlántico SA (Audasa) y la AP-9.

La empresa actúa en monopolio desde hace cinco décadas –la sociedad fue constituida en el año 1973-- sobre un vial que es el único que vertebra la comunidad de norte a sur de Galicia (porque no existe una autovía libre de peaje alternativa, una cuestión que roza, si no es, inconstitucional). Además, casi la mitad de su negocio procede de las arcas públicas. Y, por si todo esto fuera poco, está beneficiándose de una concesión administrativa que es ilegal, como acaba de advertir la Comisión Europea.

Porque Audasa, en tiempos del Partido Popular, logró alargar el periodo de concesión por otros 25 años en monopolio sobre la AP-9 en una pugna sin competidores. No hubo concurrencia. Fue, para decirlo con absoluta claridad, a dedo, con el único motivo de encarecer el precio de la privatización -de lo que supuestamente se beneficiaría el Estado- y garantizar a la compradora un futuro de beneficios y rentabilidad incomparables.

Como contrapartida, Audasa se comprometía a ejecutar varias amplaciones -en el puente de Rande y la circunvalación de Santiago-. Y la estratagema es, como acaba de advertir Europa, de una ilegalidad flagrante. Si este Gobierno no lo remedia, que no parece, como tampoco hicieron sus antecesores —del PP y del PSOE—, la situación idílica se mantendrá hasta 2048. Hasta el 18 de agosto, concretamente.

Dos fondos inversores internacionales (APG, de Países Bajos, y la suiza Swiss Life), que solo ponen su dinero en activos exentos de riesgo, se están repartiendo golosamente el botín. Y lo hace no solo por la certeza de que gestionarán la autopista durante otros 23 años, sino porque operan bajo una amurallada protección que garantiza su rentabilidad y está edificada con reales decretos, de nuevo, firmados por gobiernos de ambos colores. Una situación de ensueño que permite que, aunque cada vez sus ingresos dependen más del erario público -vía bonificaciones y peajes en la sombra-, nuestra deuda, la del Estado, con la compañía no deja de medrar. Nuestra, en plural, porque será abonada con impuestos.

La cuenta de Audasa cerró junio por encima de los 366 millones y engorda a razón de más de 49.000 euros diarios. Y además se actualiza anualmente con unos porcentajes que nadie ha explicado nunca –superará los 1.100 millones de euros a fecha de cumplimiento de la concesión-, como tampoco por qué se le permitió ejecutar durante veinte años una subida del 1% adicional cada mes de enero por las obras de Rande y la circunvalación de Santiago; o por qué empezó a cobrar este plus (en 2018) cuando los trabajos de ampliación no habían terminado. Una serie de prebendas de imposible digestión.

Sus resultados son escandalosos, por recurrentes que puedan resultar. Son contadas, si acaso sociedades patrimoniales o de inversión, las empresas que logran convertir en beneficio neto más de un 40% de su facturación. En números redondos, Audasa saca 250.000 euros limpios de polvo y paja cada día, hasta sumar, solo en el primer semestre, un volumen superior a los 44 millones. Por ello, en absoluto sorprende que sus accionistas defiendan con vehemencia la legalidad de su concesión a 2048. Pero lo que carece de sentido es la posición del Gobierno, que pudo haber abonado de una tacada hace más de dos años la deuda con la concesionaria –la que va a superar esos 1.100 millones, que técnicamente se llama saldo de compensación—y no quiso hacerlo.

¿Qué sentido tiene inyectar a Audasa 41,6 millones entre enero y abril por esas bonificaciones y peajes en sombra, si por otro lado se garantiza una deuda equivalente a tres veces el presupuesto de Industria de la Xunta de todo un año para 2048? ¿Es puro cortoplacismo, porque se supone que en 2048 no habrá sobrevivido nadie que recuerde este esperpento? Porque esto no sucederá. ¿O solo porque aspiran a gobernar día a día, con el horizonte máximo de una legislatura, como si la ciudadanía vaya poner contadores a cero tras cada cita electoral? Se equivocan.

No solo porque la ciudadanía tiene memoria -como la tiene FARO-, sino porque es perseverante. Y ha sido precisamente el empuje ciudadano el que ha obligado a Bruselas a evidenciar la ilegalidad de una prórroga que está sobreprotegida por el Estado a golpe de reales decretos. Pero la batalla continúa. El erario público esquivó una bala cuando la justicia determinó que, contrariamente a lo que exigía Audasa, no le correspondían los más de 46 millones que tuvo el cuajo de pedir por la caída de tráficos en la pandemia. Pero todavía no lo ha hecho con otra demanda de 35 millones sobre los peajes en la sombra.

Es indefendible el permanente rechazo del Gobierno al rescate de la concesión, que urge la Xunta del PP y hasta el mismo Alberto Núñez Feijóo, quien inopinadamente se ha subido a una reivindicación que ignoró durante años al frente del Gobierno gallego. Porque si las razones fuesen de naturaleza económica, primero habrían de explicar cómo es que cada semestre aumenta nuestra deuda con Audasa en más de ocho millones por ese fatídico saldo de compensación.

O cómo es que llevamos esposados a una autopista de pago, clase premium –por el precio, no por servicios--, medio siglo sin una alternativa decente por carretera. Lo que sí se sabe es que no podrán esgrimir el argumento del interés general, a menos que consideren a Galicia como un territorio de ultramar, porque les queda muy lejos, ya sea geográficamente o en el capítulo de sus prioridades.

