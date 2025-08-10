¡Atención! Orbitan piedras preciosas

Hay que protegerse, ya antes de pronunciar su nombre: el turista (a secas). Nunca, en años, la ciudad lo cuestiono tanto. Nunca, en años, la ciudad le abrió tanto su corazón. ¿Un personaje extraño? No debe serlo, cuando se da el caso del turista que creían vecino, o del vecino que creían turista. ¿Un diablillo? No debe serlo, cuando sin tiempo a escabullirse, casi todos tratan de echarle el guante. Entonces, ¿Por qué esa comezón?

Vigo, por ejemplo. Del turismo, en los sesenta apenas probó bocado (guardiamarinas), en los setenta algunos sorbos (escalas del Camberra), de los ochenta (nos queda Portugal), con el cambio de milenio menús turísticos, ahora algún hartazgo, y mañana ¡quién sabe! La masificación turística es un fenómeno muy, muy reciente. No hay secreto, la movilidad es clave, y una causa la precede: el mundo se ha enfrascado en modo urbano. Un llenazo de gentes peregrinas con valores urbanos.

Así, el turista resulta un móvil telúrico, denso (de expectativas), que orbita el espacio global. ¿A qué resorte obedece? ¿Quién lo gobierna / desgobierna? Pues, obedece al hechizo de una espiral de doble rosca (escalera de Bonaval). Hay quien llama: acaricia la idea de atraer dineros, trabajo, para cubrir necesidades materiales. Hay quien responde a la llamada: acaricia la idea de cubrir necesidades anímicas, capacidad de asombro, estar vivo. En suma: unos y otros se retroalimentan e intercambian de papel.

¿En qué punto estaba la ciudad antes del bum turístico? En un statu quo escueto, difícil, de la mejor manera posible, basado en una doble premisa. Primero: ser un lugar apto para residir, con viviendas para vivir en calidad de vecinos, hoteles para pernoctar los visitantes, y trabajo decente. Segundo: ser un lugar único, un flash diferente, incluso ¿pintoresco? Como el propio nombre que te designa. Una esencialidad justa, en todo caso un equilibrio precioso.

La alarma salta cuando, en una ciudad, la vivienda de uso turístico (alojamiento extrahotelero) tijeretea, sin más, capacidades vitales a la función residir (derecho a la vivienda). En este punto, la Arquitectura ayuda a no perder la cabeza: un alojamiento turístico y una vivienda, no coinciden ni en programa ni en diseño. ¡Jamás cromos intercambiables! Está claro, atajar el problema no corresponde al turista, sino al regulador, por decirlo, a la Administración.

En toda ciudad, regidores y vecinos, con señuelos y muy buenas palabras, invitan a venir. Y justo ahí, hay que dar cuenta del dato primordial: quien invita adquiere obligaciones. Con quien llega, cumplir palabra por palabra; con quienes reciben preservar la inviolabilidad del equilibrio, el ajuste delicado, urbanístico, social, y económico. Intervenir en profundidad (con pocas simpatías) quema en manos de los poderes. No obstante ¡ya es una cuestión de salvación pública!

Otro estropicio, salta con la homogenización y gentrificación. Casi sin advertirlo se adueñan, de calles, plazas, establecimientos, decoración, gestos y gustos. Lo más genuino, aquello singular visto y valorado en nosotros, pasados pocos años, ya se ha borrado. Fugaz, la magia, la chispa se apaga. En su lugar, colman luces prosaicas, resabiadas, lo mismo en todas partes. Una derrota sobre nosotros mismos. ¿Quedarán lugares en el mundo? Más de los que cabría pensar. Por ejemplo: Vigo podría.

Sostenible, es aquel lugar fiel a su ser. Cuanto era él, lo defiende de veras y sale indemne (¡uf, casi!) del enrasado. El área urbana de Vigo, joven (tatuados petroglifos milenarios) y atrevida (no se cohibe), ancla su genius loci en el océano fosforescente. Corrientes marinas, trasmallos de ría; industria cotizada, puerto franco imantado; Parque Nacional y autopista transnacional; pesca por millones y frío, aire forestal entre naturaleza torrencial; golpes del nordeste, sol; playas que alivian, ven cultivos marinos. ¡Raro éxito de coexistencia ambiental!

El turista, la pura verdad, hoy se valora como una auténtica joya, más bien una piedra preciosa que todos ansían (nuevo El Dorado). Para las economías de algunas ciudades ya suponen más de media vida. De un lado a otro, un chorro de pedrería preciosa orbita el mundo global. Sí, sí, preciosas, pero piedras. Inexcusable protegerse ahora que arrecia el orbitar fraterno, desordenado.

El ser urbano (humano) es un ser precioso, que no se cansa de tener valor. Un luchador.