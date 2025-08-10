Opinión | Voyager
Agresión homófoba en Pontevedra
Hai pouco máis de catro anos, en plena Semana do Orgullo, en Galicia chorabamos de rabia e indignación. Samuel Luiz Muñiz acababa de ser asasinado ao berro de «maricón de mierda». A malleira tan brutal que sufriu Samuel, no paseo marítimo da Coruña, provocou unha resposta masiva da sociedade. A principios deste ano, a maxistrada do Tribunal do Xurado da Audiencia Provincial da Coruña ditaba unha sentencia que marcou un punto de inflexión na loita contra os crimes de odio en España.
A xustiza impuxo penas que suman 74 anos e medio de prisión, declarando culpables de asasinato a Diego Montaña, Alejandro Freire, Kaio Amaral e Alejandro Míguez, coma cómplice dos anteriores e integrante do grupo agresor que impediu a defensa e fuxida da vítima, chegando a forcexar cunha das persoas que intentaban auxiliala. No caso de Alejandro Freire e Kaio Amaral, o xurado entendeu que concorría agravante de aleivosía.
Os membros do xurado consideraron tamén que concorría agravante de discriminación por condición sexual no caso de Diego M., sendo rexeitadas todas as atenuantes que solicitaron as defensas dos condenados. A sentencia destacou a absoluta falta de empatía e crueldade do grupo que asasinou a Samuel.
Deuse por probado que a vítima se atopaba totalmente indefensa e desvalida debido ao elevado número de persoas que a agredían e rodeaban. A imaxe que me vén á cabeza é a dunha manda de salvaxes sobre unha presa. Os condenados recorreron o fallo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que estimou o recurso interposto por Alejandro Míguez, rexeitando os recursos presentados polos outros tres condenados.
Non consigo quitar da cabeza a Samuel e a súa familia e amizades porque, o sábado 2 de agosto, dous rapaces sufriron un ataque en Pontevedra. De novo os insultos idénticos aos que recibiu Samuel, o feito de agredir en grupo, a indefensión. O colectivo Avante LGBT+ publicou un comunicado condenando esta agresión homófoba e convocando unha concentración para mañá.
Tamén solicitan «se algunha persoa presenciou as agresións, que tiveron lugar na madrugada do sábado na rúa Benito Corbal, arredor das 6.30 horas da mañá á altura de MANGO, ao berro de «maricóns de merda», e poida aportar datos sobre a mesma, escriba a Avante LGBT+ (a través da conta de Instagram @avantelgbtpontevedra ou do mail avantepontevedra@gmail.com)». Ademais, pediron «respecto para a intimidade das dúas persoas agredidas, que xa denunciaron na Policía Nacional os feitos e non queren, con todo o seu dereito, facer pública a súa identidade». Pontevedra é unha cidade especialmente activa e implicada na defensa da diversidade de sexo e xénero.
Desde Avante LGBT+ animan a cidadanía a «manifestarse públicamente contra esta e todas as agresións, físicas e/ou verbais contra o colectivo LGBTIQA+ mañá, luns, a partir das 20.00 horas na Praza de España».
O último informe da Federación Estatal LGTBI+ lembra que en 2025, o 42,5% das personas LGTBI+ viviu, polo menos, unha situación de odio no último ano, e alerta de que as agresións físicas e verbais contra persoas LGBTI+ experimentaron un preocupante aumento, coincidindo co auxe dos discursos de odio. A estarrecedora cifra é dunhas 812.000 persoas agredidas.
Agardo de verdade que coa colaboración da cidadanía sexan localizadas as persoas responsables da agresión producida o 2 de agosto en Pontevedra. Non podemos permitir a impunidade, nin que a violencia e o odio se ceben co colectivo. E por iso debemos ter memoria e lembrar o que sucedeu con Samuel.
