Los alegres Bonafont-Sotelo.

Dos o tres veces al año las familias Bonafont-Sotelo, valencianos y vigueses, se reúnen con gran derroche de alegría, buen humor y buen rollo en el monte Tegra, en A Guarda, donde se recuerdan vivencias y se hacen proyectos para nuevas andanzas. Margarita, de La Calzada de Teis, ahora en Valencia, hizo la foto, con las banderas correspondientes y un guiño a Palestina, siempre en el recuerdo. Celebraban también el hermanamiento entre el restaurante El Pins de Estivella, que hace las mejores paellas del país valenciano, con el ya cerrado Mesón O Carro de Oia, que trajo a Galicia por primera vez el churrasco y las pizzas, aquí desconocidas por aquella época. Viva Galicia, Viva.

Un día de marcha vintage en Bouzas, hoy mismo

Este verano, el corazón de Bouzas se transforma en un paraíso para los amantes del estilo retro, lo artesanal y la música en vivo, o al menos eso me cuenta mi querida Tere Piñón. Hoy, me dice Tere Piñón, la hija del inolvidable José Piñón Orge —el que abrió el restaurante Gamboa en 1960—, la emblemática Pérgola de Bouzas acogerá un Mercadillo Retro Vintage Artesanal que promete una jornada a de encanto, creatividad y ritmo. Desde las 10:30 de la mañana hasta las 22:30 de la noche, el público podrá disfrutar de una cuidada selección de puestos con ropa, objetos, decoración y productos artesanales con alma vintage. Además, el ambiente estará animado durante todo el día por DJ’s, actividades para todos los públicos, barra con bebidas refrescantes y las ya populares empanadas artesanas... .El broche de oro llegará a las 20:30 horas con el esperado concierto de La Mafia Rock, una banda con personalidad arrolladora y espíritu nostálgico.

¡Vaya actuaciones de verano las del Marítimo de Panxón!

Oímos en el Marítimo de Panxón este jueves, las 22.30, a los Top Secret, una formación variada de muy buenos músicos y con muchos conciertos por España. Antes, El Hechizo de Nora, Groovin Folks, Miguel Cerqueira, Beauty&the Frenkies... No fue por casualidad porque, en una de las mejores terrazas sobre el mar, este Club Marítimo de Panxón, bajo la dirección hostelera de Gonzalo Miranda, apuesta muy fuerte por los conciertos. Ya desde julio, todos los jueves, viernes y sábados y con entrada gratuita la fiesta estuvo garantizada. La marcha sigue.

Gaza contra el genocidio

Que entre nosotros siga la vida y hasta vivamos las fiestas hace aún más trágico el contraste con lo que pasa gente como nosotros en Gaza. Circula por ahí un Manifiesto por Gaza promovido por la ong Hoy por Ti en busca de firmas que van a convertirse en reclamo publicitario, expresando el dolor ante el sufrimiento y terror del pueblo palestino perpetrado por el Estado de Israel. En él se deja claro que no hay nada que jusifique el genocidio, exterminio, la destrucción, los os desplazamientos forzosos y la hambruna… y que no queremos ser cómplices con nuestro silencio con el de la UE pidiendo el inmediato alto el fuego entre otras peticiones.