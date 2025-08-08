Las tortillas de Nigrán / Cedida

Hoy iba a empezar con algo leve, de brisa de verano, frívolo incluso... pero tengo que ceder ante la nota que me envía mi colega y amigo Roberto Ledo.

Hoy en Nigrán, sobre el síndrome de Down

Se trata de la charla sobre síndrome de Down, mucho más que un diagnóstico, que podréis oír hoy en el auditorio de Nigrán a las 20.30. Será en forma de coloquio dirigido por José Martín Aguado y Camino Bernaola, padres de Juan, niño con tal síndrome; él, profe y creador de contenidos en redes sociales con más de 220.000 seguidores (@-josemartinaguado); ella trabaja en Recursos Humanos en la Universidad de Navarra.

Concurso de tortillas en el Val Miñor

Háblase en Nigrán de temas complejos como del síndrome de Down, pero la vida ofrece allí más gratas y leves encomiendas como el concurso de tortillas de Val Miñor y aledaños que desde hace 16 años se celebra en Panxón en la casa de Carmen Díaz del Río y San Iglesias Vidal cada primer sábado de agosto, organizado por la familia Santours. Este año asistió tanta gente conocida y tantos nombres tengo que no puedo darlos todos, así que no doy ninguno para evitar suspicacias. Pero puedo decir que ganó merecidamente Moira Abalde (primera fila a la izda.) con una tortilla con cebolla sobre la que se volcaron sin compasión ni pudor alguno los sin y con cebolla que a ella llegaron, desbancando al vigente y eterno campeón San Iglesias (último a la dcha. de pie).

Artistas de Vigo y Oporto alían sus trabajos en Portugal y en las galerías Durán

Vi el otro día obra suya, la de la porriñesa Chelo Rodríguez, junto a la de Barreiro en las Durán y su Expo Art Vigo, esas galerías tan entrañables para los vigueses cuyos comercios vacíos están en julio y agosto ocupados por 34 artistas que merecen ser visitados en tan cómodo recorrido y a la sombra. Para que sepáis lo que tenemos en Vigo y os sorprendáis de tan maravillosa idea de Beny Fernández. Pero Chelo cuenta más: de nuevo el arte vuelve a ser nexo de unión entre Vigo y Oporto. Cinco artistas vigueses —Eva Tarrío, José Molares, Rosa García, Cristina Fernández Núñez, Antón Sobral y ella misma—, junto a 6 artistas portugueses, expondrán sus obras (pintura y escultura), El Atlántico que nos une, en las salas de la Cooperativa de Actividades Artísticas de Porto (c/Azebedo de Alburquenque 1) hasta el 20 de septiembre. Una expo colectiva, en que conviven y potencian diversos estilos y técnicas, emociones que llevan dentro de sí .

La fiel familia vermutera de Ana Martínez Oliveira

Y ya que abrimos con Down y seguimos con arte, ¿por qué no acabamos en contraste con una incursión etílica de aperitivo? Sí, nos metemos en el templo, aunque sea enano, de los vermús en el corazón del barrio viejo y entramos en La Ley Seca, la vermutería de Cesteiros de Ana Martínez Oliveira. Nada menos que 35 vermús tienes en carta de bodegas pequeñas y artesanas. Se puede decir que se ha creado una «familia vermutera» con fieles que van buscando nuevos sabores, sea La Zorra Vieja, El Ahumado… y sabe Dios cuántos más de su madriguera vermutera, y son de los que dicen: si no tiene vermú nos vamos.