‘La Traviata’ en Castrelos

Estamos en agosto y en este mes se puede escribir sobre cosas más ligeras. O no tanto. El viernes decidí ir a Castrelos a ver la ópera La Traviata. Fui a buena hora ya que al ser una representación gratuita, en Castrelos y con un maravilloso día de verano, suponía que iría mucha gente y quería sentarme en una silla de la platea. Aún así, cuando llegué casi no había sitio. El éxito popular de la ópera en Vigo es increíble.

Me senté en una localidad relativamente alejada del escenario pero con muy buena visión. A ver qué tal el sonido, pensé, al ser con micros puede ser de cualquier manera. Pero ya de entrada me llamó la atención que estaba previsto un espacio para una orquesta en vivo. Buen síntoma, seguí pensando.

Al cabo de un rato las sillas de la platea ya estaban completamente llenas y las gradas poco a poco se fueron llenando hasta su completo. Increíble, lleno total de Castrelos para ver La Traviata.

Una cámara, filmando al público en directo, comenzó a dar ambiente. Yo creo que salimos todos en pantalla. Unos más serios, otros más informales. Reflejaba el ambiente festivo de la audiencia que se cifró en unas dieciocho mil personas. Una enormidad.

Salió el director de la orquesta. Aplausos. Y cuando levantó los brazos para dar entrada a los músicos se hizo un impresionante y respetuoso silencio. El bullicio se transformó en expectación y la expectación en concentración para escuchar bien la música. Me quedé realmente sorprendido al oír a la orquesta de forma clara y nítida. Aún más gratamente asombrado cuando el sonido de los cantantes llegaba con la misma claridad y nitidez. Las voces eran magníficas y los equipos de sonido excelentes.

La ventaja, o desventaja, no lo sé muy bien, es que en La Traviata la pieza clave, la más conocida, «El brindis», se canta casi al principio de todo. La ventaja es que el público entramos en materia enseguida y nos da ánimo para continuar. La desventaja es que el resto de la ópera es menos conocida y a alguien se le podría hacer un poco cuesta arriba. Pero con un elenco más que bueno y con Diana Rosa Cárdenas, la intérprete de Violetta, el personaje principal, de una calidad extraordinaria, toda la ópera se escuchó ya no con atención sino con devoción.

Además, en semejante entorno, con altísimos y frondosos árboles que rodean el recinto, al que protegen y refrescan, uno puede dejarse llevar aún mejor por la música y disfrutar de ella hasta lo indecible. Maravillosa ópera, maravillosa noche.

Por cierto, el director de la orquesta, Marco Moncloa, quiso hacer un homenaje al público y en el intermedio entre el primer y segundo acto nos invitó a todos a cantar «El brindis» acompañados por la orquesta y coros de la ópera. El público aceptó el reto. Empezó a sonar la música y todos comenzamos a cantar. Primero tímidamente. Poco a poco nos fuimos animando siguiendo la letra, en italiano, que aparecía en los paneles. Y nos vinimos arriba cuando la letra se transformó en un «la la lá, la la lá, la la lá la...», que terminó en un emotivo y fuerte aplauso. De esta manera cada uno de nosotros podremos decir con orgullo «yo canté ‘El brindis’ de La Traviata en Castrelos con director, orquesta y coros».