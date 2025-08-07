Los que se van

Buenas tardes,

Hay un momento en esto de hacerse mayor en el que pasas de ir a entierros de abuelos de tus amigos, o de los tuyos propios, a hacerlo ya cada vez más con los de padres. Y, desde la perspectiva de este oficio, te acostumbras a ver marchar a personas de las que has escrito cientos de veces; es cuando mudas lo de colocar su nombre en una información a hacerlo en un obituario.

Recuerdo vivamente el que trazó Julio Pérez sobre Rosalía Mera, hace ya más de una década. O este de Adrián Amoedo sobre el inolvidable José Pereira. Desde luego, jamás podré olvidar aquella tarde en la que tuve que decir adiós, desde esta casa, a mi amigo Alfonso Paz-Andrade. «Algo tiene el agua cuando la bendicen –me escribió en diciembre de 2016–, pero nada importante se hizo en el mundo sin pasión y trabajo». Por escrito quedó en mi despedida.

Admito que me habría costado redactar esta semana el de Jesús Carlos García García, un ingeniero industrial que acompañó el crecimiento de Pescanova SA desde prácticamente sus inicios hasta el año 2013, cuando dimitió. Y no por desmerecimiento, en absoluto; lo tuve siempre como un señor discreto, muchísimo, con el que no pude compartir lo mucho que sabía de la empresa y la industria. No llegué a conocerlo apenas, más que de pasada a su entrada a la sede de la compañía en Chapela.

Algunos me habéis escrito sobre él estos días. «Un gran profesional del que aprendimos muchos del sector». «Siempre atento, como su padre, Jesús García Montero». Os respondí la verdad: aparqué su nombre de mi trabajo –entiéndeme, Jesús se retiró de la vida empresarial– hace ya muchos años tras una cordial charla con su hijo; estaba enfermo. Y no declaró como investigado en el juicio de la Audiencia Nacional, sino como testigo. Fue «asesor» de Manuel Fernández de Sousa –como consta en las memorias anuales de la vieja Pescanova–, fue consejero, fue trabajador. Me habéis dejado claro que fue compañero también, y me alegra infinito que me confiéis estas cosas.

Jesús García fue el segundo miembro del consejo en abandonar su puesto tras la solicitud de preconcurso, tras Antonio Basagoiti. A la vista de los últimos acontecimientos he perdido toda mi confianza. «No me han podido sorprender más los hechos», escribió por carta el 30 de abril de 2013, que avanzó FARO en primicia.

Descanse en paz y un abrazo a quienes lo querían.