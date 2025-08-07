Israel-Palestina: continúan la impunidad y la barbarie

Quieren que nos acostumbremos a las provocaciones, la impunidad y la barbarie del Estado sionista en su trato inhumano con el pueblo palestino.

Que nos cansemos de denunciarlas y terminemos abandonando la tarea porque es de verdad agotadora y además resulta inútil, pero no lo conseguirán.

Hasta ahora, los criminales colonos israelíes se habían dedicado a arrancar olivos y a impedir a los campesinos palestinos recoger sus cosechas.

Pero últimamente también el Ejército de ese país, según Israel, «el más moral del mundo», ha destruido un banco de semillas, como denuncia la organización Vía Campesina.

El banco pertenece a la Unión de Comités para el Trabajo Agrícola (UAWC), fundado en 1986 por científicos palestinos, pero al que los sionistas relacionan sin pruebas con el Frente Popular para la Liberación de Palestina.

En él se conservaban más de setenta clases de semillas originarias del territorio palestino y muchas de las cuales son imposibles de encontrar en cualquier otro lugar del mundo.

Muchos países tienen sus propios bancos de semillas y en el archipiélago noruego de Svalbard se conservan cientos de miles de semillas de todo el mundo.

El director de UAWC, Fuad Abu Seif, dijo del banco destruido que era una de las iniciativas más importantes para la conservación y protección de ese tesoro genético y para la propia autonomía alimentaria de los palestinos.

Leemos, por otro lado, en varios medios internacionales que el político seguramente más ultra de un Gobierno de bárbaros, Ben Gvir, ha vuelto a insultar no solo a los palestinos, sino a todos los musulmanes con su visita a la explanada de las mezquitas en Jerusalén.

En ese lugar sagrado del Islam, el ministro del Interior llamó a la anexión por Israel del también llamado «monte del Templo», lo que motivó las protestas inmediatas de la Autoridad Nacional Palestina, de Arabia Saudí, Irán y otros países de religión islámica.

El ministro escogió para su provocadora visita precisamente la fiesta judía de Tisha ‘Av, el que los judíos llaman «día más triste» de su historia ya que rememora la destrucción de los templos primero y segundo, de Jerusalén.

Y leemos también en un medio alemán de izquierdas que ha sido puesto en libertad el colono sospechoso de haber asesinado al activista palestino Avdah Hathaleen mientras que los parientes y amigos de este siguen en prisión.

Un vídeo realizado por el documentalista israelí Yuvral Abraham muestra al sospechoso, Yinon Levi, libre ya del arresto domiciliario que le habían impuesto y ocupado en la construcción de un nuevo asentamiento ilegal judío.

El activista asesinado había participado en el documental «No Other Land», premiado con un Óscar, que muestra la resistencia de una comunidad palestina frente al desplazamiento forzoso después de que su tierra fuera declarada campo de tiro por el Ejército israelí.

Las autoridades sionistas se niegan a entregar a sus familiares el cadáver del activista asesinado, por lo que más de sesenta mujeres de la aldea palestina de Umm Al-Jair protagonizan desde hace días una huelga de hambre. La barbarie de Israel no tiene fin.