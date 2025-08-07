Las botas nuevas

Nico ha estrenado unas magníficas botas para preservar sus pies de la humedad, durante la época de las lluvias de aquel invierno. Nico estaba todo entusiasmado con aquellas botas. Y sus compañeros hacían coro a su alrededor admirando las estupendas botas de Nico.

¡Que botas aquellas! Eran enterizas de piso de goma reforzado, y cañas altas, forradas interiormente con piel. Envidia y admiración producían en todos los circundantes aquellas botas. Nico que daba cortos paseítos de un lado a otro ante sus boquiabiertos amiguitos con cierto aire de ufanía y exhibición, ora levantando exageradamente el pie, ora ladeándolo hasta dejar a la vista el piso de goma que hacía silenciosas sus pisadas.

Los amiguitos miraban y remiraban las botas, algunos se aproximaban tocándolas con sus manos y las deslizaban como acariciando la piel lustrosa y brillante.

Nico comenzó luego una alabanza de sus botas. Dijo todo lo que se le ocurre a una inteligencia infantil, para ponderar y engrandecer una cosa que es suya. Pero algunos se mostraron un tanto escépticos y desconfiados de las excelencias prodigadas por Nico a sus botas. Y siguieron, para comprobarlas, una prueba. Accedió Nico deseando dar a sus amigos una demostración convincente. Y con paso decidido, se encamino hacia una charca próxima y comenzó a andar sobre las aguas sumergiendo las botas en el lodo. Los amigos seguían con interés la prueba. Nico continuaba su caminar sobre las aguas. De pronto un hoyo, le hace dar un paso en falso y …Nico cae en la charca.

Al llegar a casa, su padre solo le dijo estas palabras: Tus botas son excelentes para soportar las aguas de las lluvias, pero no para caminar sobre el mar.