Opinión | Desde mi atalaya
Las botas nuevas
Nico ha estrenado unas magníficas botas para preservar sus pies de la humedad, durante la época de las lluvias de aquel invierno. Nico estaba todo entusiasmado con aquellas botas. Y sus compañeros hacían coro a su alrededor admirando las estupendas botas de Nico.
¡Que botas aquellas! Eran enterizas de piso de goma reforzado, y cañas altas, forradas interiormente con piel. Envidia y admiración producían en todos los circundantes aquellas botas. Nico que daba cortos paseítos de un lado a otro ante sus boquiabiertos amiguitos con cierto aire de ufanía y exhibición, ora levantando exageradamente el pie, ora ladeándolo hasta dejar a la vista el piso de goma que hacía silenciosas sus pisadas.
Los amiguitos miraban y remiraban las botas, algunos se aproximaban tocándolas con sus manos y las deslizaban como acariciando la piel lustrosa y brillante.
Nico comenzó luego una alabanza de sus botas. Dijo todo lo que se le ocurre a una inteligencia infantil, para ponderar y engrandecer una cosa que es suya. Pero algunos se mostraron un tanto escépticos y desconfiados de las excelencias prodigadas por Nico a sus botas. Y siguieron, para comprobarlas, una prueba. Accedió Nico deseando dar a sus amigos una demostración convincente. Y con paso decidido, se encamino hacia una charca próxima y comenzó a andar sobre las aguas sumergiendo las botas en el lodo. Los amigos seguían con interés la prueba. Nico continuaba su caminar sobre las aguas. De pronto un hoyo, le hace dar un paso en falso y …Nico cae en la charca.
Al llegar a casa, su padre solo le dijo estas palabras: Tus botas son excelentes para soportar las aguas de las lluvias, pero no para caminar sobre el mar.
Suscríbete para seguir leyendo
- Vecinos piden retirar la protección de las dunas
- «Los bañistas nos preguntan todavía por las duchas, pero es que hasta se traían el gel»
- Una jueza de Vigo falla que el cambio de turno de enfermeras y auxiliares es tiempo de trabajo: «Transmitir la información es de absoluta necesidad»
- El juez Hurtado rechazará cargarse ahora al Fiscal General del Estado como piden las acusaciones populares
- Encuentran en un monte de Beluso el cuerpo de un hombre desaparecido desde hace semanas
- Doble evacuación en el Parque das Illas Atlánticas: un octogenario que se cayó en Ons y un niño que se quemó con leche en Cíes
- El castro gallego que debes visitar al menos una vez en la vida: declarado Bien de Interés Cultural
- Barra libre para las autocaravanas