Los 20 de A Tasquinha da Portela

Actos por el vigésimo aniversario de A Tasquinha da Portela / FdV

Vigo no solo está entre sus límites oficiales, sino en otras muchas partes como esa que hemos visitado tantos vigueses en el Melgaço portugués. Allí estuvieron hace unos cuantos días, por ejemplo, el grupo Éche o que hai de Mos en una fiesta que duró de mañana a noche con mucho intercambio de fuerzas viguesas y lusas. Los dueños, Filipe y Ana, celebraban su 25 aniversario y ¡vaya la que se montó con vigueses a tutiplén. Que se lo pregunten a su hija, Dinámica Sofía.

Crónica apresurada del mayor encuentro de Vigo propiciado por el Cristo

Me levanto tarde (9 horas) y escangallado por todo ese entorno maravilloso que me generó el Cristo y sus días, ser su portaestandarte, el sacro montacargas del Cristo como con humor le decía al siempre sonriente obispo Antonio Valín. Sí puedo decir que mi mirada íntima del alcalde Caballero, de su lugarteniente Rivas , de los obispos Valín y Quinteiro Fiuza, del párroco actual, Jesús Vidal, de esa Multicatedral única en el mundo, que diría en su férrea defensa de Vigo Caballero de la de Santa María donde se alberga el Cristo y donde me bautizó hace décadas don Librado, del de Fátima Juan Luis Martínez Lorenzo... De Alberto Cuevas, el de la Soledad no digo nada porque es amigo del alma ya hace mucho. Solo por citar a la parte eclesial que me ha tocado vivir estos días de Cristoterapia que precedieron al encuentro del espacio cardíaco más importante: ver y sentir al pueblo de Vigo, del que baja de los barrios que circundan al centro, del que convierte este encuentro en el mayor de los olívicos, de la diversidad de sus gentes. Había una parte, claro, que no estaba, con todo su derecho a ser ajeno a ello. Pero de todo esto, de casi todo esto, no hablaré hoy sino mañana, para ordenar mis emociones..Puedo mirar hacia atrás con mucha perspectiva y mi vida ha estado llena de experiencias en la diversidad, pero esta de confaloniero, portaestandarte, la tiene muy propia, al paso de mi hijo y mi nieto... en una tríada familiar inolvidable, y la consiguió el Cristo.

De pregón en pregón en más de 40 años de combate

Durante más de cuarenta años —45 para ser precisos— quien les habla ha estado en el periodismo día tras día, y a lo largo de esos años ya ha hecho las más diversas proclamas: ya he cantado nuestras virtudes gastronómicas, desde San Roque hasta el chuletón de Moaña, desde el vino de la comarca de Tea en Salvaterra hasta la sepia de Redondela, desde las rosquillas de Gondomar hasta la almeja de Vilagarcía, desde el pulpo de Bueu hasta la vieira de Cambados, desde la sardina de Chapela hasta la almeja de Vilagarcía, desde la fiesta de los burros y molinos de Tui hasta los carallotes de Cesantes. El último, la cigala, pero esto del Cristo nada tiene que ver con esas alegrías de la carne, es otra dimensión.