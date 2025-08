Arden las redes

Alarma, gabinete de crisis, tenemos un problema, hay un aluvión de comentarios negativos, convoquemos una reunión, cambiemos las decisiones tomadas, modifiquemos la campaña en marcha, pidamos disculpas, retractémonos.

—Pero ¿qué es lo que pasa?

—¡Hay más de 40 mensajes negativos en nuestros perfiles de redes sociales!

Las redes no arden, Sres., cuarenta personas no representan a una mayoría, ni siquiera a una minoría, de modo que lo primero es no salir corriendo en todas direcciones ni ser el más rápido a ninguna parte o, como decía Siniestro Total: «Ante todo mucha calma».

Tendemos a crear una situación de alarma por una visión inexacta del problema. Pensar que cuarenta personas escribiendo comentarios negativos sobre tal o cual acción que la empresa haya llevado a cabo representan a cuarenta de cada cien personas es extrapolar datos en un entorno en el que no son extrapolables. Cuando uno toma una muestra de un grupo e investiga para luego aplicar las conclusiones a todo el grupo, es porque el grupo es tan numeroso que sería imposible, por tiempo y dinero, recabar la opinión de cada uno de sus miembros, de modo que aplicamos al total las conclusiones de la muestra. Pero en las redes sociales, esa lógica no aplica; aquí cualquiera es libre de expresarse y lo hace de diferentes maneras. Por un lado están los que braman, exigen, denuncian y amenazan. Enseguida determinan que algo debería prohibirse —qué término tan delicado— porque su criterio es ley; y consideran que debe hacerse lo que ellos recomiendan ya que a la vista está que tienen razón. Cuarenta. De un grupo de cien mil seguidores. Cuarenta. Es decir, noventa y nueve mil novecientos sesenta que quizá estén en desacuerdo pero no lo bastante como para tomarse la molestia de redactar unas líneas. O quizá no les importa. O quizá les parece bien. O quizá adoran la decisión que has tomado sobre el nuevo packaging de tu producto. Noventa y nueve mil y pico que han decidido guardar silencio pudiendo expresar su desacuerdo con toda libertad.

Por si fuera poco, el conocido sesgo negativo concede más importancia a un comentario adverso que a mil silencios o a diez positivos.

De modo que no prendamos fuego a una situación que no arde. No digo ignorar por sistema cualquier desacuerdo, cualquier momento delicado que se produzca en las redes, pero no —desde luego— permitamos que nos gobierne un pequeño grupo de gruñones vociferantes, hay mil formas de mandarlos a la mierda con toda corrección. Y quizá la primera norma para evitar esa tiranía sea recordar la simple pero afilada reflexión del popular filósofo griego Ricky Gervais: «Que estés ofendido no significa que tengas razón».