Veraneando en la ría de Vigo

Los que tenemos el privilegio de veranear en la ría de Vigo disfrutamos de un verano largo y refrescante.

Hace días me vino a ver mi íntimo amigo Mariano Garcia Forcada,de padre aragonés y madre catalana y me dijo : «Esto es el anticipo del Cielo,en Zaragoza tenemos 40 grados de noche y las cosas las valoramos cuando te faltan».Yo he vivido año y medio en Zaragoza haciendo el servicio militar y recuerdo hacer la instrucción a las tres de la tarde y algunos compañeros de mi compañía se caían al no poder aguantar el calor.

La muerte es una realidad indiscutible y la reacción es muy diferente entre el creyente y no creyente.

En España hay un 70% de creyentes aunque no practicantes. Los creyentes mueren en la paz del Señor y si veis las esquelas y os fijáis en la mayoría viene una cruz que significa que murió recibiendo los santos sacramentos.

Que afortunados somos los creyentes,yo he oído contar que mucha gente santa muere con la frase : «Tengo sed del Cielo».

En el verano en el que la mayoría tenemos vacaciones hay que dejar un rato para pensar y reflexionar sobre la eternidad y en el más allá y no tener miedo.

Dios padre nos vendrá a nuestro encuentro y después de purificarnos en el purgatorio nuestras almas serán acogidas por Dios padre,hijo y espíritu santo. No tengamos miedo a la muerte,la realidad es que este mundo es un valle de lágrimas y será más llevadero si lo ofrecemos al Señor. Gran responsabilidad los que somos practicantes,nuestra alegría debe de atraer a muchos. Nuestro ejemplo arrastrará a los que dudan y necesitan un pequeño empujón para pasar al grupo de los practicantes.

Nuestra vida en este mundo puede ser un infierno o un anticipo del Cielo.

Depende de nuestra unión con el Señor.