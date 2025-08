O termo bulimia defínese no dicionario da RAG como “un excesivo consumo de comida en períodos de tempo moi curtos”. Esta definición, desde a perspectiva médica, ten un uso amplo e aplicable a outros ámbitos da vida. De modo que, por extensión, tamén se aplica o termo bulimia para referirse a un consumo esaxerado en situacións diversas.

Tomando esta referencia á bulimia, o papa León XIV celebraba o mércores 30 a primeira audiencia despois das súas vacación en Castelgandolfo nunha ateigada praza de San Pedro, con moita presenza de xente nova por mor da participación no xubileo da mocidade a celebrar en Roma entre os últimos días do mes de xullo e os primeiros de agosto. Na catequese que lle dirixiu a todas as persoas alí congregadas, afirmou que a hiperconexión na que vivimos actualmente lévanos a caer nunha “bulimia de conexións” que nos fai estar sometidos a un constante bombardeo de imaxes, á vez que nos converte en persoas hiperconectadas constante e continuamente por múltiples medios e formas. Isto acábanos convertendo en persoas ás que nos chega moita información, difícil de procesar, e ao respecto da que non acabamos de atopar tempo para reflexionar, avaliar e estruturar para podermos distinguir entre o que é importante para nós e as demais persoas e o que é secundario. A inflación de estímulos e imaxes é propia da chamada cultura Pop ou cultura de masas, na que vivimos, que se caracteriza pola présa, o consumo, a carencia de pensamento crítico e máis comercial que crítica (J. Storey) está a supoñer un auténtico cambio de época (Francisco) marcado pola primacía da interconexión e a preponderancia das redes. Unhas redes nas que se acaba expoñendo a vida contada desde o minuto un, desexando que aquilo que se mostra reciba os consabidos likes de aceptación e recoñecemento. Deste xeito, pouco a pouco, vaise cimentando unha percepción da realidade persoal asentada na permanente e continuada exposición nos medios e que marcan a pauta do tan ansiado recoñecemento. Un recoñecemento que non é froito da aportación á sociedade, senón da imaxe que se mostra e coa que se busca. Que son se non a aparición do mundo “influencer”, que tanto delirio causa entre as diferentes xeracións, non so as máis novas?

Neste contexto temos que situar o clarividente chamado que o papa fai a non deixarnos atrapar polo magnetismo das redes, nas súas diferentes e cada vez máis amplas variedades, que nos van sometendo e nos fan caer nunha percepción da realidade e da persoa marcada polo que a xente pensa de nós, e non pola capacidade de reflexión e discernimento coas que cada un e cada unha de nós debería ir desenvolvendo o seu propio proceso de madurez. Ben di León XIV que o bombardeo continuado de imaxes, reais ou creadas pola cada día máis presente IA, vannos levando a desenvolver un proceso vital marcado pola necesidade permanente de estímulos e a decepción ao non conseguir que talas estímulos enchan e dean sentido e marquen horizonte de futuro e esperanza polo e cara onde camiñar.

A insistencia no vivir unicamente no hoxe, sen propoñer nin albiscar ningunha outra perspectiva nin horizonte antropolóxico que arraigue e asente na vida das persoas, vainos levando a unha permanente insatisfacción e asentando as bases dun baleiro existencial que cada vez se vai agrandando máis nun nihilismo desacougante e nun pesimismo permanente desde os que entender moitas das manifestacións que hoxe, apoiadas nunha visión neoliberal e individualista, todo o converten en consumo masificado e desexoso de cada vez novas experiencias, máis arriscadas e nas que, mesmo a vida acaba poñéndose en risco.

A acertada expresión empregada por León XIV é toda unha invitación a que non nos deixemos devorar polo fenómeno da interconexión apresada, múltiple e nada humanizadora. Fronte a este tirar cara adiante, enchendo tempo na multiplicidade bulímica que o acaba vomitando todo, o papa propón, con insistencia, o chamado a non calar diante das múltiples violencias silenciadas e das masacres ás que, parece que por estar tan presentes nas redes xa nos temos habituado e xa non nos moven nin tampouco nos conmoven, pois andamos con preocupación pola nosa multiplicidade de comunicacións que si, conéctannos, pero non nos levan a ter un pensamento crítico, reflexivo e discerninte.