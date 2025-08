O silencio de Rosalía

É imposible ser coherente a tempo completo. Caemos en contradicións profundas sen nin sequera ser conscientes. A nivel persoal, as contradicións danme pudor, mais tamén creo que nos humanizan. Na sociedade contemporánea, a elite cultural non consiste só en ser artista. Co estoupido das redes sociais os artistas convértense en líderes de opinión. Influencers a tempo completo. O público, paralelamente, vólvese esixente. Hai miles de lupas postas sobre eles. E mentres Massive Attack mostra o seu apoio a Palestina nos seus concertos e proxecta imaxes da destrución de Gaza, Nick Cave actúa en Israel rexeitando activamente o boicot cultural como forma de protesta.

Lembro as críticas durísimas que recibiu Beyoncé por actuar en Dubai. Resulta difícil de entender como unha artista referente para a comunidade LGTBI+ acabe actuando nun país que persegue a homosexualidade. A resposta é rotunda: 24 millóns de dólares. O foco estivo esta semana sobre Rosalía. A crítica foi en primeiro lugar polo que escolleu non dicir, no sentido de que cando alguén cala, está respondendo a unha estrutura económica e hai un medo patente a incomodar a medios de comunicación, inversores e patrocinadores. Pero así como foi criticada por calar, tamén foi criticada por falar. No comunicado que emitiu esta semana, que publicou despois de que o deseñador Miguel Adrover se negara a vestila por non denunciar a situación de Palestina, Rosalía expresa que deberían ser sinalados os de arriba, aqueles que deciden e teñen o poder de acción, en lugar de facerse acusacións en horizontal. Adrover entende que o silencio é complicidade, mentres a artista afirma que o feito de non manifestarse sobre Palestina, non significa que non condene o que está sucedendo. Mais o certo é que a súa mensaxe é morno e algo neutro nun contexto en que isto resulta inconcibible. O exterminio dun pobo non pode ser traducido nunha mensaxe fría de boa vontade, porque é un xeito de normalizar o inaceptable. Optar pola morneza nun contexto de barbarie significa soster o status quo. Ignoro canto hai de covardía e canto de estratexia calculada. É servil o espectáculo cando evita o conflito? É lícito non significarse? O problema é que cando unha artista coma Rosalía, que é un referente mundial, emite un comunicado sobre o xenocidio sen pronunciar a palabra xenocidio, sen nomear o crime, sen sinalar o responsable, non está sendo neutral. En realidade, está reproducindo o discurso que lle convén ao poder.

Hai unha verdade incontestable: desde o 2023 Gaza está sendo sometida a un asedio absoluto, bombardeos indiscriminados, cortes de electricidade, de auga, de combustible e alimentos. A fame coma arma. Human Rights Watch e Amnistía Internacional documentaron crimes de guerra cometidos por Israel, incluíndo ataques a infraestruturas civís, escolas, hospitais e convois humanitarios. UNICEF denunciou que miles de crianzas foron asasinadas, mutiladas, queimadas. Neste contexto non é fácil entender un comunicado onde se fala de «violencia en todos os lugares do mundo». Creo que cando tomas a decisión de pronunciarte, se es unha artista co poder que ela ten, debes facelo con responsabilidade. O seu comunicado non é inocuo. Queira ela ou non, é unha intervención política. Hai demasiados intereses cruzados coas estruturas de poder que precisan que o xenocidio en Gaza sexa narrado coma conflito. Mais non se pode equiparar a resistencia dun pobo, a súa loita pola supervivencia, co aparato militar dun Estado. A ONU recoñece desde 1967 a ocupación ilegal dos territorios palestinos por parte de Israel e constitúe a violación do Dereito Internacional. Dito isto, quero matizar algo: foi Miguel Adrover quen forzou a Rosalía a pronunciarse cando ela, claramente, non quería posicionarse. Existe aí unha medida de presión que me incomoda. E, da mesma maneira que Rosalía permanecía en silencio, tamén permanecen en silencio a día de hoxe ducias e ducias de artistas internacionais a quen ninguén pide responsabilidades.