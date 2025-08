Maiores en Gres

Os escintileos do río métenche a inmortalidade no corpo. Nas illas de Gres xuntáronse unha morea de cruceños a compartir afectos, preocupacións e vidas. Tanta vida como o resultado de multiplicar cincocentas por cen. Veñen de Ollares, Camanzo, Merza, Piloño, Brandariz… Ata 28 parroquias alimentan o extenso territorio municipal.

Son mulleres e homes que traballaron dúas ou tres vidas, porque no campo a inserción laboral empeza na nenez e a xente chega lonxe. A gran maioría construíu unha potente arquitectura familiar. É o caso de Higinio, que ten 93 anos e comparto con el o polbo de Crisóstimo. Traballou na construción do encoro de Portodemouros nos anos sesenta e acabou xubilándose no transbordador de Naturgy, no que estivo empregado vinte anos. Pasaron os abriles, di sen morriña este home casado con Benedicta, coa que tivo catro fillos, once netos e seis bisnetos, polo de agora, porque a prole crecerá se Deus quere. As mesas están ateigadas de Hixinios e Benedictas, de Chelos e Carmes, de Pepes e Adolfos. Algúns emigraron para sobrevivir nunhas condicións tan precarias que mete medo lembralas. Agora son os nosos irmáns os que veñen, pero esa é outra historia.

Do outro lado teño a Carlos Manteiga, o músico entregado que anima a festa xunto a Melchor Rodo, o cantante da Laracha que empezou de camareiro sendo adolescente e, aos poucos anos, gañaba o concurso de TVE Gente joven. A piques de facer 70, Melchor baixa do escenario e achégase ao público, que celebra o arranque do artista. Chus, que tamén xanta onda nós, destaca o entusiasmo das persoas que van ás sesións de baile que se fan no auditorio Xosé Casal amenizadas por Carlos. Antes da recepción foi misar José Manuel Grandas, un crego de 42 anos que atende oito parroquias de aquí e acolá. Aos postres desfila polo medio Adán, que fai bo negocio coa venda do cupón de cegos. Entre tanto, Rodrigo sérveme o café mentres Noe e Mireya sortean media ducia de cestas de Celtaporc. E agora, a bailar!

A xuntanza de Gres é un acto de amor. Unha xornada hospitalaria bendicida polos raios de sol que teiman en coarse polos carballos. Un día en que vencen os bicos e os abrazos. Unhas horas de poesía escrita polas biografías de tantas almas. Auga, pedra, sol e vento, aquí a ledicia é tanta que todo rebule e canta, e o Ulla vaise contento; tal como din os versos de Neira Vilas. Un intre de esperanza.