A encrucillada do pequeno comercio

O recente informe do IVIE e a Fundación BBVA sobre as novas dinámicas do consumo tras da pandemia achega resultados de interese, tanto para entender o que está a pasar, como para revisar estratexias empresariais e políticas públicas.

A pandemia da Covid-19 acelerou en España unha transformación profunda dos hábitos de consumo e do sector do comercio polo miúdo, consolidando tendencias que xa viñan de antes, pero que se intensificaron. Dunha banda, pecharon preto de 50.000 locais de pequeno comercio dende 2019. Doutra, aparece o avance imparable do comercio electrónico, que duplicou as súas vendas ata superar os 95.200 millóns de euros en 2024. O número de empresas que vende aumentou subiu do 36% ao 45% no mesmo período, e hoxe máis da metade da poboación realiza compras por Internet, sendo o móbil o dispositivo favorito.

En paralelo, modificáronse as preferencias dos consumidores. Dunha banda, cunha demanda crecente de produtos saudables, ecolóxicos e de proximidade. A incerteza e o episodio inflacionista vivido no último lustro impulsaron o consumo de marcas brancas, que representan xa case a metade do mercado. A pandemia tamén marcou diferenzas importantes segundo o formato comercial: as grandes cadeas souberon adaptarse mellor á venda online e resistiron mellor a crise, mentres que o pequeno comercio só sobreviviu pola proximidade e confianza co cliente local, que puido saír reforzada dos confinamentos.

A tendencia á concentración empresarial no sector segue acelerándose, ameazando a diversidade e presenza do pequeno comercio, que se atopa nun contexto complicado. Pero a batalla non está perdida se ten a capacidade de reinventarse e as políticas públicas acompañan.

Dunha banda, unha parte do comercio debe apostar por integrar as canles física e dixital, e por transformar os comercios en espazos de experiencia e atención personalizada, capaces de achegar valor engadido fronte ás grandes plataformas dixitais. Doutra, o pequeno comercio ten que pasar a ser central na planificación de pobos e cidades. O comercio está na orixe dos procesos de urbanización. Sen el corremos o risco de arruinar espazos urbanos que damos por garantidos. Os concellos e a Xunta teñen que pensar en novas actuacións que fagan atractiva a volta ao comercio de proximidade, dende campañas explicativas dos efectos que pode ter non facelo, ata mellorar a comodidade no acceso ás tendas; dende tarxetas de fidelidade que integren a boa parte dos comercios das cidades e vilas, ata plataformas web comúns financiadas con fondos públicos; por exemplo, coa recadación das taxas turísticas.

Poden ser moitas outras cousas. Toca pensar e probar con experiencias piloto, e avaliar con rigor para determinar o que funciona e o que non. A supervivencia do pequeno comercio é cousa de todos.