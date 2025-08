Banalizar a mentira

Noelia Núñez, que ata hai poucos días foi deputada no Congreso e vicesecretaria xeral de Mobilidade e Reto Dixital do PP, mentiu descaradamente sobre o seu currículo, atribuíndose títulos universitarios que non posúe. Isto descualifícaa profesionalmente —ou debería—, pero, por desgraza, fomos normalizando este tipo de casos e, pasados uns días, o escándalo queda amortizado. Permítanme que me rebele ante esta banalización da mentira. Non só considero gravísima a falsidade, especialmente entre quen debe dar exemplo de honradez e comportamento ético, senón que me indignan aínda máis algúns feitos posteriores á lóxica dimisión de Noelia de todos os seus cargos de responsabilidade política.

En particular, quero referirme a quen tenta branquear as súas mentiras desde atalaias que deberían defender a verdade con firmeza. Dous exemplos: as declaracións do número dous do PP, Manuel Tellado, agradecéndolle á señora Núñez o seu “exemplo” —o de dimitir, supoño— e a súa fichaxe por parte de Mediaset para participar no programa “En boca de todos.” Polo menos, con Cristina Cifuentes, expresidenta da Comunidade de Madrid, que tivo que dimitir por un agasallo e un furto, tardaron un par de anos en incorporala á televisión. O agasallo, por se non o lembran, foi un mestrado da Universidad Rey Juan Carlos; o furto, un par de cremas subtraídas nun Eroski.

Imaxinen que o seu médico de cabeceira exercese sen título: cada diagnóstico e cada receita serían unha lotaría. Como reaccionarían se algo así lles acontecese? Que pensarían se souberan que os directivos dunha empresa construtora falsearon datos sobre a seguridade dunha ponte, ou que o comandante dun avión mentiu sobre as súas horas de voo ou ocultou unha doenza que lle impide pilotar? Sei cal sería a reacción. Por iso non entendo que non reaccionemos con igual contundencia cando vemos mentiras en algo tan transcendental como a política, que marca o rumbo do noso país.

Teño a sensación —non a certeza— de que hoxe a mentira se desculpa máis ca antes; mesmo parece que nace cunha indulxencia debaixo do brazo, ás veces plenaria. “A verdade está sobrevalorada”, din algúns necios. As noticias falsas, as promesas sen a máis mínima intención de seren cumpridas, as afirmacións categóricas sen feitos nin datos que as avalen —mesmo cando os datos as contradín— están á orde do día e na boca de moitos. Pero os principais responsables deste despropósito somos quen, por acción ou omisión, o consentimos ou non o condenamos e deixamos de actuar en consecuencia; quen non nos enfrontamos aos mentireiros que atopan o terreo libre para propagar as súas falsidades. Xa o dixo Mark Twain: “Unha mentira pode dar a volta ao mundo mentres a verdade aínda está poñéndose os zapatos.”

Os medios a través dos cales nos comunicamos condicionan a mensaxe. Non son neutros, para ben ou para mal. As redes sociais naceron con bos propósitos —coma todos os fillos—, pero, igual ca os fillos descarreirados, co tempo convertéronse en ferramentas de discusión masiva e en terreo abonado para que medren a descualificación e a mentira. “Non deixes que a verdade che estrague un bo titular” é unha frase moi popular, de orixe incerta pero de uso frecuente nalgúns medios. “Non deixes que a verdade arruíne os teus plans ou lle dea tregua ao inimigo” podería ser un dos lemas dalgunhas redes sociais, aínda que non todas conteñen o mesmo esterco, é xusto recoñecelo.

Máis que titulares, hoxe búscanse bos relatos. Na política, nos medios e nas redes sociais, adoita privilexiarse un relato emocionalmente impactante, aínda que sexa falso ou inexacto, porque xera maior adhesión ou mobilización social. Mellor un bo relato, aínda que contradiga o dato —perdoen polo ripio.

Aristóteles dixo na súa Ética a Nicómaco que “a mentira nunca vive tanto como para converterse en verdade”. Iso era daquela. Hoxe, unha mentira mantida no tempo acaba por se converter nunha verdade aceptada. Por iso debemos desenmascarar as mentiras e os mentireiros canto antes. Se non o facemos, axiña será tarde, como tamén o será para frear a crise climática. Será tarde porque entón estarán no poder quen convertan as mentiras en votos.