Sin(taxis)

Cada vez que me acerco a una parada en Pontevedra, me acuerdo de aquel diálogo de un sainete castizo en el que el pichi de turno contaba a su novia con chulapo gracejo que la sintaxis era eso que ocurría, chata, a la salida de los toros, del cine y del teatro.

A pesar del chascarrillo, en verdad, en verdad os digo que lo de los taxis en Pontevedra es cada vez más insoportable: en invierno escasean y en verano no hay. Aceptando la idiosincrasia pontevedresa de que hay que llamarlos o ir a buscarlos a las paradas, lo que no puede ocurrir es que se visiten tres paradas y no haya nadie. Acaso uno, colocado en la parte posterior de la parada, usándola como plaza de parking para los menesteres que tenga a bien estar realizando algún taxista o dicho de otro modo, gozando, ellos sí, de aparcamiento gratis en el centro. Luego sí es cierto que acuden prestos y en bandadas a la llegada del AVE.

Hace poco leíamos aquí que se habían convocados exámenes para que hubiese más conductores (mediante la obtención de la credencial), pero nada de licencias nuevas que se añadan a las 88 existentes (más o menos los 1,07 taxis por habitante que en 2019 nos ponía en la parte media baja de las capitales de provincia de España, casi todas ellas con una política de movilidad radicalmente distinta a la de Pontevedra), todo ello decisión de la autoridad competente, que viene a ser el concejal de Mobilidade, Cesáreo Mosquera. Rste decía en febrero que el Concello no preveía aumentar la flota, que no estaba en los planes municipales, salvo que el sector lo reclamase, en cuyo caso se estudiaría. Ajá.

Poner el acento en que el sector lo reclame o no es una decisión cómoda que ahorra disgustos, claro está, porque dejas que manden sobre los taxis disponibles los propios taxistas, a los que todos reconocemos su arrojo y valentía a la hora de organizarse y luchar por lo suyo, algo que, indudablemente, les honra y merece el mayor de los respetos.

Pero es como poner al zorro al cargo de las gallinas. Debiera estar, digo yo, el acento en que el servicio sea prestado debidamente, en que nadie llegue tarde a una cita médica, a una visita o, si quieres, a un restaurante, y no se eche una hora como un pasmarote pudriéndose en García Camba, en Campolongo o en Fray Juan de Navarrete mientras le llegan las patrañas que se cuentan desde un Radiotaxi atendido desde más allá del Padornelo y al que remiten los propios conductores. Pero como no hay quien se erija en representante de los usuarios e interlocutor válido, pues volvemos a tomar café con los taxistas. Eso es, insisto, de extraordinaria placidez, pero no es para lo que se tiene un concejal de Mobilidade, máxime en una ciudad que se quiere gobernar con un modelo sin coches. Puedes quitar los coches, pero la gente va a seguir con el capricho ese suyo de desplazarse a sitios.

Es mejor que la pensada al asunto se dé antes de que haya una desgracia y haya dedos acusadores señalando al bueno de Cesáreo, máxime cuando pronto no habrá más Hospital que Montecelo y ambulancias contadas. Darle una vuelta al tema, echándole valor, gobernando. O no habrá motivo razonable para oponerse a que entren en Pontevedra, como elefantes en una cacharrería (pardiez, estos sí le gustan al BNG) las VTCs.