Si hay un rasgo que sobresale entre los gallegos es la resiliencia, un término que se ha puesto de moda para explicar lo que siempre hemos llamado capacidad de adaptación. Pero, claro, en estos tiempos en los que gusta tanto emplear palabros supuestamente cultos -y ya no hablemos de la enfermiza propensión de los economistas a marearnos con anglicismos- para hablar de lo de toda la vida, hoy queda mejor lo de la resiliencia. Sigamos con el postureo y la farsa (y no voy a hablar de los currículos fake de sus señorías).

Esa virtud se ve de nuevo puesta a prueba tras el supuesto acuerdo -es imposible calificar de pacto lo que es simple imposición- entre Estados Unidos y la UE por el que se fijan en un 15% los aranceles que deberán pagar los productos europeos para comercializarse en Yankilandia. La economía gallega, pese a todo, ha respirado aliviada. Normal. Cuando se amenazaba con tasas por encima del 30%, hasta parece llevadero que el castigo final se reduzca a la mitad. Nuestros empresarios, que llevan el pragmatismo en el ADN, ya están trabajando, revisando planes y presupuestos, para afrontar la penitencia. Los más, pese a todo, con optimismo porque el acuerdo (o sea la imposición humillante) acaba con la incertidumbre, el peor de los escenarios; los menos, con indisimulado pavor, porque es otra china en un zapato que aprieta mucho. La realidad es que Estados Unidos (el adalid del libre comercio, jaja) gana y la UE pierde. Que las bravuconerías de Trump tienen premio y que el viejo continente, debilitado por su convulsión interna, ha perdido el pulso. El papel que juega la Unión Europea, en política económica pero también en política internacional -su claudicación ante el genocidio en Gaza pasará a los anales de la historia negra- es una vergüenza. La ilusión que generó en su día la UE se ha evaporado y hoy solo produce desencanto y desistimiento ciudadanos, el mejor abono para alimentar las fuerzas nacionalistas, xenófobas y ultras. Los pirómanos se frotan las manos.

Hablando de pirómanos. Galicia, y una gran parte de España, vuelve a arder. Recurramos al tópico: los incendios son una lacra. Un mal endémico en nuestro territorio. Soy consciente de que para atajarlos no basta la represión, la detención de los incendiarios. Que el problema es mucho más complejo. Que tiene que ver con una cultura de respeto y orgullo de nuestro patrimonio natural; con el trabajo en invierno –de las brigadas de la Xunta, pero también de los dueños particulares– para mantener mínimamente limpios los montes; y también con la obligación de sacar rendimiento a nuestros bosques. Porque lo que no da dinero, por desgracia, apenas se valora. Lo sé. Pero también que la impunidad es el más inflamable de los combustibles. Apuntad estos dos datos. Uno: en la última década los incendios forestales devoraron una superficie equivalente a la mitad de Pontevedra. Dos: ni el 1% de los incendios provocados acabó con los autores en el banquillo. Si el delito -aunque sea por una acción negligente- no se persigue y castiga, difícilmente se podrá atajar esta tendencia. Nada tiene que ver la resiliencia con la resignación. Y mucho menos con quedarse de brazos cruzados.

¡Buen finde!

