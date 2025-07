Palestina desangrada

O poema de Paul Celan (1920-1970) máis comentado pola crítica, titulado na versión de José L. Reina (Obras completas, editorial Trotta, 1999) «Fuga de la muerte», evoca un feito real: en Lublin, coma noutros moitos campos da morte nazis, un grupo de prisioneiros xudeus era forzado a cantar nostálxicas cancións mentres outros cavaban as súas tumbas.

Anos máis tarde (1969) este poeta, nacido en Czernowitz, cidade rumana daquela, traumatizado pola morte dos seus pais nun campo de concentración, tamén xudeus de fala alemá, pasou como terapia un dos mellores momentos da súa vida en Xerusalén, pouco antes da súa morte. Reencontrárase con vellos veciños que ata o agasallaron cun doce que adoitaba facer a súa nai, visitou lugares emblemáticos -Belén, a igrexa da Natividade, a tumba de Raquel, o Muro das Lamentacións- despois dun recital no que non faltou o poema devandito que acadou o silencio aterrador dos presentes.

A morte na neve é un tema recorrente na súa poesía, o frío da neve acubillando uns corpos maltratados e desposuídos. Sabía Celan, tal como expresa poeticamente, que os seus pais e outros moitos xudeus comezaron a ser exterminados co illamento brutal en guetos e campos de concentración antes de ser enviados á cámara de gas. Este illamento era a seguridade de que nadie reclamaría estas persoas que xa non pertencían a ningunha comunidade, eran simplemente un mal soño.

Pasaron apenas 55 anos destes recitais liberadores para Celan en Xerusalén, antes de suicidarse ao seu regreso a París, e mesmo alí ao lado, na denominada franxa de Gaza, repítese hoxe o mesmo inferno dos campos de concentración nazis nos que morreron seus pais e milleiros de compatriotas. Todo comezou, esta nova historia, cando os xudeus recibiron ao remate da segunda guerra mundial como reparación un anaco, non de Alemania como sería doado, senón de Palestina. Esta inxustiza imposta pola forza das grandes potencias foi contestada polas vítimas xudías, que opuxeron resistencia feroz contando coa simpatía da opinión mundial que apenas reparou nos palestinos que estaban e están a pagar por un crime que non cometeron. Non era a primeira vez que se busca reparar unha inxustiza cometendo outra maior como fixo Bartolomé de las Casas que para librar aos indios da esclavitude propuxo a importanción de escravos negros.

A cegueira da opinión pública mundial chegou a cualificar de nazis, perseguidores de xudeus, aos árabes que trataron de recuperar a súa terra polas armas na denominada Guerra de Seis Días, o inicio dunha loita interminable que deu no xenocidio actual. A rápida victoria de Israel dicía buscar seguridade; para acadar este obxectivo a súa estratexia era castigar e retirarse, humillalos coa derrota. Pero a seguridade non comeza por ter e crear fronteiras defendibles, cumpre ter propósitos defendibles, conciencia pública e dignidade. Israel ganou a Guerra dos Seis Días pero perdeu a paz para sempre. Quixo colonizar ao inimigo, domeñalo, incorporalo ao progreso occidental exercendo o dereito de conquista, tal como anticipou Edward W. Said (Orientalismo, Libertarias, 2000).

Soamente un Estado recoñecido e defendido internacionalmente poderá deter e protexer os dereitos do pobo palestino; na actual fase do exterminio a que están sometidos os palestinos, trátase da destrucción dos seus fogares, convertelos en tránfugas, carentes do entramado social no que naceron e que representaba para eles un lugar diferenciado. Trátase dun xenocidio minuciosamente planificado.

A situación dos palestinos hoxe non é outra cousa que o eco actualizado do poema de Celan que evoca as mortes de xente sen dereitos por mor da indiferencia da humanidade. Unha indiferencia que soamente pode existir despois de deshumanizar a un pobo que é mirado como perigo que hai que exterminar. Se os soldados de Israel fosen capaces de ver o rostro indefenso dos nenos palestinos, sen mediacións de discursos deshumanizadores, non serían quen de disparar impunemente sobre eles.

A palabra genocide que os ingleses inventaron para cualificar a barbarie dos nazis volve a ser hoxe testigo reactualizado da cultura para documentar o crime impune dos sionistas diante dunha Europa anestesiada tal como dicía T. W. Adorno (Minima moralia. Reflexiones desde la vida dañada, páxs 262-263). Europa, silenciosa e submisa, limítase a «cantar» mentres se cavan as foxas dos palestinos inocentes.