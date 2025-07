Hablar aquí de lo de Gaza es volver a lo de siempre. A lo conocido. Ninguna novedad. Sabíamos que iba a ocurrir así y -más o menos- así ocurrió, está ocurriendo. Por otra parte, los palestinos se lo han buscado. ¿Verdad? Ellos atacaron primero. A inocentes en sus casas. A chavalitos en un festival de música tecno. ¿Qué explicar de aquello? Nada. Más muertos al «suma y sigue». Ahora ya fue.

El millar de víctimas israelís no va a resucitar. No van a regresar. Tampoco lo harán los 59.000 fallecidos de la Franja que contabilizaba Europa Press días atrás. Cargarse tanta gente es casi como borrar del mapa a Ferrol (64.218 habitantes, INE 2024). Me cuesta velar a mis conocidos ferrolanos. Imaginar que jamás me los encontraré de nuevo. Quiero pensar que allá, en aquel recuadro de tierra prometida, algo parecido sentirán, pero real. Un dolor verdadero. Nunca más verán a sus amigos, ni a sus hermanos, tampoco a sus padres ni a sus madres. Hasta dudo si entre los escombros quedará algún miembro de Hamás, mujeres y niños (famélicos) cuantos quieras.

Me gustaría hacer un Bobby Sands. Espetarle a Úrsula que esta Europa mórbida y apática se niega a aceptar el matadero gazatí. A mantener esa complicidad silenciosa con los genocidas. A reirle las gracias al abusón, a ser el payaso de la fiesta de cumpleaños ¡Já!, un Bobby Sands. Estaría bien pero sé que me falta valor, ¡y las agallas de Robert! Sé que a los mismos imbéciles de siempre hasta les haría gracia. Sé que el último tuit del pato Donald borraría cualquier repercusión por ínfima que fuera. Sé. Sé que es una mierda.

Aunque carecería de cualquier mérito hacerlo, porque la verdadera huelga se vive a cada hora en Rafah, en Jan Junis o en Jabalia. Da igual que entren diez, veinte o cien camiones. Hay dos millones de personas allí. Acaso se alimenta la Galicia atlántica (A Coruña y Pontevedra) con ciento veinte trailers al mes? No, claro que no. Pues aquello es lo mismo. No están a dieta, se mueren de hambre porque nada tienen para llevarse a la boca. Israel, además de masacrar civiles, impide el reparto de lo más imprescindible para la vida: la comida. En la frontera egipcia esperan miles de remolques. Al otro lado, sacos de piel y huesos, un latir de corazones.

Esposados al móvil, a los likes, al ¡zasca!, ni reparamos en ese desfile de almas, marchan calladas, enjutas. Por eso, si quieres hacer algo más, entonces comparte esto. Aunque solo sea con tus colegas de Ferrol, a los que quieres y echas en falta, a los que llamas menos de lo que debieras, aunque bien sabes, siguen con vida.