Estirar el chicle

En la cobertura del concurso de acreedores de Pescanova SA, hace un montón de años (pero no tantos, asumo que esto ha sido exceso de drama), tuve ocasión de conocer a algunos accionistas históricos de la compañía. Jubilados que iban metiendo ahorros en ampliaciones de capital con el convencimiento de que las cifras que se remitían a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y siempre validadas sin salvedades por la auditora, eran cristalinas. Dos de aquellos accionistas, vigueses ambos, han fallecido ya. Tenían en sus casas pisapapeles de metacrilato conmemorativos de alguna junta de accionistas o una ampliación, no lo recuerdo; en sus congeladores había productos de la multinacional.

Esa empresa, Pescanova SA, continúa operativa. Sus consejeros –ninguno vinculado a la actividad pesquera o industrial– se han repartido desde 2017 más de 1 millón de euros. Que es bueno recordar lo siguiente: la vieja Pescanova es una sociedad anónima convertida en una sociedad de cartera, titular del 0,21% de Nueva Pescanova (la pesquera de verdad). Que no reparte dividendos, pero que sí tiene la obligación –por contrato firmado en 2015– de transferir a la SA cada año 255.000 euros, actualizables con el IPC. Y como el 85% de sus acciones son capital flotante, las juntas de accionistas son un erial a las que ya no asisten aquellos dos señores con los que compartí cafés y charlas por teléfono.

Me parece estupendo la libertad de la propiedad privada y lo que queráis. Pero desde mi respeto profundo emana, compatible, un pasmo mastodóntico. Con una empresa que, de repente, decide asestar un recorte del 60% del valor a la segunda mayor pesquera de España.

¿Quién controla a los administradores de una empresa cotizada con un 85% de capital flotante? ¿Qué fiscalización existe ahí por parte de los socios, que hoy están y mañana se habrán esfumado para apostar por cualquier otro valor especulativo? ¿Alguien les reprendió de algún modo por haber invertido en la cría de pescado… en Bolivia? Me da terror que en el Mercado Continuo pueda haber, pese a la CNMV, más ejemplos como este.

Y no te creas que soy de escandalizarme en exceso, aunque reconozco que me sorprendo mucho más de lo que debería. Esta decisión de la jueza Amelia Pérez Mosteiro –que me parece de lo más diligente que he conocido en el área mercantil– era previsible.

Pretender hacer creer que tienes socios “nuevos” cuando las empresas que entran en escena son de tu familia o de tu anterior socio, y que se crearon semanas antes y las operaciones fueron en pleno preconcurso… pues a ver. Esta era fácil. ¿O es que he mejorado en mis nulas capacidades de adivinamiento?

Nah, no creo, eso ya me queda para siempre.

Feliz semana.