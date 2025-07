Facultad de Medicina: autonomía dentro de la unidad

Como exjefe de servicio de Medicina Interna del Chuvi y excoordinador de los estudiantes de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) en el Chuvi, a petición de FARO, me gustaría hacer algunas aportaciones al debate que se está llevando a cabo. El modelo más lógico, y es lo que yo vi en la Facultad de Medicina de la Autónoma de Barcelona en 1972 —formo parte de su primera promoción—, es crear unidades autónomas en distintos hospitales para impartir los cursos clínicos —3°, 4°, 5 º y 6°— dependientes de una sola universidad. En nuestro caso, la USC. Deberían ser unidades autónomas, no tutorizadas en absoluto, con base en Vigo y A Coruña y extensibles en el tiempo a otras ciudades.

Esto conllevaría beneficios para todos. Para los estudiantes, que aprovechan todos los recursos de grandes hospitales para su formación, sin tener que mudarse de ciudad. Para los médicos, que tendrían opción a una carrera profesional auténtica. Para el hospital, atrayendo a grandes profesionales que, de no haber universidad, ni se plantean cambiar de centro. Y para la USC, que juntaría a la producción científica propia y líneas de investigación, las de dos grandes centros. Muchas de mis publicaciones cuando trabajaba en el Xeral se incluyeron en la producción de la Facultad de Medicina de Santiago, cuando era profesor asociado.

Por otro lado, entiendo perfectamente la postura de la Universidad de A Coruña (UDC), cansados de la manipulación mezquina y soberbia, que ha rayado en el mangoneo, de la USC todos estos años. Siguen opinando y así lo han expresado recientemente, que solo ellos están preparados para impartir docencia integral. ¿A Vigo y A Coruña nos acredita la comisión MIR para formar especialistas y ellos no creen que estos hospitales estén preparados para dar clase sobre neumonía o apendicitis aguda? Se siguen mirando el ombligo y comportándose mezquina y retrógradamente. Hospitales de ciudades mucho más pequeñas tienen su Facultad de Medicina desde hace muchos años.

Quiero destacar también que el Sergas, de manera miope —y eso retrata a quienes estuvieron dirigiéndolo estos años— nunca supo ver el beneficio que supondría esta descentralización y nunca tomó una postura activa en el tema. La Universidad de Vigo, tampoco. Salvo alguna declaración para «que no se diga que no nos manifestamos», tampoco tuvo un interés especial en el tema. No se ha implicado en la descentralización como la UDC. Es más, algunos de sus miembros que ahora piden facultad para Vigo obstaculizaron los pasos tímidos de Santiago para nombrar profesores titulares en Vigo dependientes de la Facultad de Medicina existente. También debo decir que, después de mi dimisión en 2013, vi con consternación como jefes de servicio del Chuvi aprobaban las migajas que ofrecía Santiago —nombrando a algún profesor asociado a cambio— del último concierto de descentralización, el de 2015, con el que Santiago se quitaba el problema de la formación práctica de su masificado alumnado, mangoneando a Vigo y Coruña a su gusto y con el beneplácito de políticos ignorantes y Sergas.

Acabará cayendo, como la fruta madura, pero ya estaría en marcha si no fuera por la falta de visión de los políticos. Sigo teniendo la sensación de que la gente que nos dirige no da la talla. Suerte a todos. Yo hice lo que pude en su día.