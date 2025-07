Tengo solamente unas horitas, unas horitas nada más, para escribir y presentar, en plazo, un pequeño relato para un concurso literario de aficionados.

Como siempre, llego resoplando a los sitios, buscando el límite, tal vez espero a que la adrenalina ilumine mis pasos y me ayude a saltar los charcos en los que me voy metiendo, la mayoría de las veces por el mero placer del reto, de probarme.

Este presente que tengo en el teclado es otro charco más. Por eso me pregunto qué necesidad tengo yo de charquearme otra vez, de comprometerme a hacer cosas esforzadas para mí.

Ninguna, me digo, pero, sin embargo, ¡allá voy! y me inscribo; y aquí me tienen como burro en noria.

Soy una mujer sin relato, por eso relato el mío. El de la que llega a los 70 con vida vivida; tanta que, en no pocos momentos, he pensado que por haber hecho y deshecho, ido y venido más y más veces de lo que la mayoría de los mortales suelen lograr, no tendría problema en ser despedida de este mundo. Tal vez esta aceptación venga de que soy consciente de mi situación privilegiada de burbuja flotante. en medio de un mundo injusto y cruel.

Pero no, no han resultado así mis previsiones sobre el fin de mis días, porque ya no quiero que, sin más, me den el pase al siguiente mundo.

Y es que poco a poco me he ido convirtiendo en una especie de joven mayor a la busca del tiempo perdido, consciente de haber arrasado la hierba a mis pies, a galope de caballo tresalbo, con anteojeras limitativas de visión periférica.

«Hay», «hay», «hay», siempre había que hacer algo: trabajo, familias, compromisos variados…Deprisa, no hay tiempo que perder, ni te mires a ti misma, tú siempre estás bien, puedes, tira palante sin parar.

Por no haberme detenido en el camino, por no haberme puesto unos cuantos frenos,sin darme cuenta he dejado atrás preferidos aromas y fragancias que estaban ahí en los costados de mi vida.

Por ejemplo, los del tomillo, del romero, del orégano, de la albahaca, de la hierba luisa…

Ahora, especie de joven en la que me he convertido, me paro contemplo las plantas y,una y otra vez, aspiro sus fragancias.

El tomillo, con su aroma a hierbas frescas ligeramente picantes, precipita mi cuerpo, en caída libre, hasta un mar de agitada espuma. Allí, en el vaivén, me quedo y sus algas me acarician.

El romero me trae más mar en playa de pinos. También me trae el verso esculpido en la inmensa roca.

Al orégano lo reconozco por su olor cálido y amargo, por él me tumbo en la tierra y la escucho.

Con la albahaca huelo a huerto, huelo a madre, tan dulce y tan envolvente con pizco de canela.

Soy la que fui y lo que seré. Soy presente.