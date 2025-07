Los 50 de Cabaleiro

Fiesta de celebración del medio siglo de José Luis Cabaleiro justo a familiares y allegados. / FdV

Pues mira por donde José Luis Cabaleiro, activo director gerente de la Asesoría Gerinte que no para de organizar afterworks y todos esas variantes para mejorar la vida laboral, presidente de la Peña Madridista de Vigo, la más antigua de Galicia, ha cumplido solo 50 años. Y a lo mejor se queja. Ahí le veis, al fondo a la izda con gafas, celebrándolo con invitados que cubrían un amplio abanico de oficios relacionados con el suyo: abogados, seguros, asesorías, networking... sin que faltaran sus padres, mujer e hijos.

Tocho, el último vendedor ambulante de periódicos

Aún anda por el Barrio Latino de París, o lo que queda de él con tanto turismo depredador, Ali Akbar, el último vendedor ambulante de periódicos. Allí se llaman, o llamaban porque desgraciadamente ya no quedan, crieurs, y el pakistaní Ali lleva ya 50 años despachando periódicos por la calle. En Vigo fue Manuel Castro quien se llevó todos los honores como tal y una estatua suya lo reconoce en Príncipe, pero se fue ya hace muchos años y yo creo que el último de ellos fue Toñito, Tocho, Antonio (no sé si Español de apellido), al que ya desde los 80 veíamos cargado de ejemplares de FARO incluso a la salida de madrugada de las discotecas. Toñito dejó de vender cuando la pandemia, hace unos 5 años, y es un personaje muy querido en Vigo, radiorejado a su transistor, retransmitiendo los resultados del fútbol a viva voz y con enconada emoción. Ahí tenéis al último de los vendedores ambulantes de periódicos de Vigo,uno de cuyos deseos es que que le hagan una estatua en Príncipe con Karina y Leri ¿Os acordáis en Al final de la escapada a Jean Seberg vendiéndolos perseguida por Belmondo?

Secundino Diz, pintor, poeta, músico, secreto de la ciencia

Si pasas a eso de las 8 de la mañana por esa cafetería de la calle Rosalía Castro ahí está el pintor Secundino Diz leyendo la prensa con minuciosidad. Debió de reducir sus salidas nocturnas y sus cubatas de Bacardi porque no es posible tal amanecida haciendo la noche como antes. Diz nació en los años 30 pero su cuerpo no es solo un prodigio de resistencia a consumos tóxicos como el tabaco, sino que su vida atesora una memoria tan rica en experiencias lúdicas, artísticas, musicales... que pocos podrían igualarlas. Yo le conocí a finales de los años 60 y desde entonces no le he visto parar, dejar de hacer amigos, hacer senderismo aún en estos últimos años, beber cubatas de Bacardi y, últimamente.pintar con frenesí en su estudio y hacer casi cada día una poesía... Es un superviviente nato que no ha querido entrar en la lógica del sistema, un tipo en estado de buen humor que a lo mejor ostenta el mayor número de pinturas por las paredes de la hostelería viguesa.