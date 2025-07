O processo maquiavélico de substituir a língua galega por um dialeto vulgar

A história do galego, como já salientou o inesquecível Professor Carvalho Calero, é umha «história clínica». Porém, conseguiu sobreviver depois de períodos ilustres no século XIII e decadência paulatina a partir do XIV e XV. Ressuscitou nomeadamente no século XIX com os contributos dos grandes escritores clássicos, permaneceu nas primeiras décadas do século XX (Irmandades da Fala, Grupo Nós...), voltou a sofrer desde os anos 1936 até por volta do ano 1950.

Quando a gente tinha certa esperança de que voltasse a ser umha língua extensa e útil nas décadas de 1970, 1980 e 1990... começou mais umha vez a entrar numha situaçom agónica, pola obra dos filólogos dialetalistas. Começou a consolidar-se o uso de formas dialetais e vulgares em lugar das formas genuinamente galego-portuguesas vivas nas áreas isoladas das vias de comunicaçom e nas zonas marginais, perferentemente do Oriente e do Norte e Sul da Galiza, maioritárias quanto ao número de quilómetros quadrados do território mas minoritárias quanto ao número de habitantes.

Por substituiçom lingüística entendemos o processo polo qual umha das línguas concorrentes perde falantes e âmbitos de uso e a outra os ganha a costa dos que perde a língua dominada, mas toda substituiçom lingüística nom surge e se produz desde o nada, em muitas ocasions há que explicá-lo por problemas políticos com patentes efeitos sócio-económicos.

É fácil observar umha destruiçom acelerada da Galiza rural, caraterizada polo uso quase exclusivo do galego, que passou a integrar-se na Galiza urbana onde existia o predomínio do uso da língua espanhola, especificamente nas grandes cidades como Vigo ou Corunha. Lamentavelmente a Galiza parece que está perdendo progressivamente peso populacional a respeito dos dados do século XIX e várias décadas do XX, nos recenseamentos de populaçom do século XXI perdem habitantes as províncias de Ourense e Lugo sobretodo no meio rural, contodo as capitais Ourense e Lugo ainda se mantenhem em cifras positivas.

A empresa colonial atuou e atua nomeadamente através do Decreto das Normas ortográficas e morfológicas do idioma galego (1982), que conta entre os seus mais fieis e leis defensores os integrantes do «lobby» estrategicamente situados nas diferentes esferas do poder, os escassamente preparados nas Ciências da Linguagem e os incompetentes que ainda nom sabem os conceitos mais básicos das línguas históricas. Talvez as notícias mais favoráveis na atualidade seriam que as propostas histórico-etimológicas contam con ferventes seguidores entre a mocidade e pessoas conscienzalizadas pola história política, lingüística, cultural e literária da Galiza.