Buques oceanográficos en astilleros de Vigo

En estos días fue noticia la botadura en un astillero de Vigo del buque de investigación oceanográfica Anita Conti del Ifremer (Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer). Por otro lado, también fue noticia el buque oceanográfico Odón de Buen, del Instituto Español de Oceanografía (IEO), al ser visitado por los periodistas en una de sus escalas entre campañas de investigación. Este barco, el mayor y más moderno buque de investigación marina de España, también fue construido en otro astillero de Vigo.

Dicho así pueden parecer noticias menores por lo frecuente que está siendo que astilleros de Vigo construyan y boten barcos de investigación marina. Hablar de barcos de investigación oceanográfica construidos y botados en Vigo está siendo tan habitual que tiene apariencia de normalidad. Pero algunas veces lo que parece normal puede ser, en realidad, excepcional, como ocurre en este caso.

Para ponernos en contexto les comento que, tal como ya informó FARO hace unas semanas, la construcción de buques oceanográficos en Vigo sitúa a España, según Pymar (Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión), que es la asociación que integra a los principales astilleros privados españoles, como la primera potencia mundial en el segmento de buques de investigación oceanográfica, tanto en número de unidades como por CGT contratadas (CGT es una medida que se utiliza en la construcción naval para calcular el tamaño y la complejidad de un barco). En el ejercicio 2024, España, gracias a los astilleros de Vigo, alcanzó un 38% de cuota de mercado global y un 75% dentro de la Europa comunitaria. Esto, aunque sabido, a mí me parece asombroso.

La construcción de buques de investigación oceanográfica es altamente especializada. Y con gran valor añadido. Necesita una industria puntera tanto para el diseño y construcción del casco y de su propulsión, como para ser capaz de proporcionar un equipamiento de investigación de última generación y de altísima tecnología. Todo ello exige que los astilleros que construyan este tipo de barcos estén a lo último de lo último en materia de construcción naval e investigación. Pero también es imprescindible que exista una buena estructura de empresas auxiliares a su alrededor.

Los buques oceanográficos, que suelen pertenecer a organismos de investigación del Estado, además de poder llevar a cabo su investigación de forma idónea, tienen que ser 'buques insignia' de sus países. Por ello tienen que ser punteros en todos sus elementos, entre otros, forma y estructura optimizadas del buque para obtener el máximo rendimiento energético y producir la mínima perturbación al medio, ser altamente silenciosos y sin vibraciones, con bajas, muy bajas emisiones de carbono, sostenibilidad medioambiental, buen aprovechamiento de los espacios y gran confortabilidad y seguridad para las tripulaciones, tecnología novedosa tanto naval como en cuestiones de investigación...

Los astilleros y la industria auxiliar que los asiste tienen que dar alta satisfacción a todas estas demandas, y más que se me escapan, de sus clientes. Y, muy importante, una vez en funcionamiento, ser capaces de dar un servicio de mantenimiento y reparación rápido y eficaz. Afortunadamente, los astilleros y empresas auxiliares de Vigo están en condiciones de dar estos servicios de una manera enormemente eficiente sin que ni siquiera los buques tengan que venir a Vigo. Es decir, los equipos se desplazan al lugar donde se encuentre el barco y le dan servicio en el puerto que sea, por muy lejos que esté, con lo que esto significa de eficacia y eficiencia al no tener que hacer grandes desplazamientos para su cuidado.

Hay que tener en cuenta, además, que cada barco que sale al mar es analizado de manera escrupulosa por posibles futuros clientes y dependiendo del resultado del análisis serán clientes reales o no. Es decir, cada barco abre nuevos campos de mercado o los cierra. Hay que hacerlo muy bien. Al parecer, en Vigo se hace bien.

Volviendo al principio del artículo, me llamó especialmente la atención que el Ifremer construyese su último barco de investigación en Vigo. El Ifremer tiene actualmente en activo nueve barcos oceanográficos de gran altura, altura y costeros. Todos ellos construidos en astilleros franceses. Siempre, desde que yo tengo memoria, fue su tónica construir sus barcos en Francia. Sin embargo, este nuevo barco, el que será próximamente su décimo buque oceanográfico en activo, lo está construyendo en Vigo. Si el Ifremer, con su enorme orgullo francés, se decanta por un astillero de Vigo quiere decir que la oferta que recibieron tiene que ser excelente tanto en lo que se refiere a su construcción, equipamiento naval y científico, mantenimiento futuro y precio. En otro caso no hubieran elegido un astillero no francés para construirlo.

Así pues, enhorabuena a los astilleros de Vigo especializados en la construcción de buques oceanográficos. Lo están haciendo muy bien. Es bueno para ellos y bueno para Vigo y Galicia.

(Agradezco a Pablo Carrera, responsable de Unidad de Buques y Equipamiento Científico del IEO y Andrea Caballero de Mingo, de Pymar, el haberme atendido amabilísimamente para poder escribir este artículo).