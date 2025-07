A fábrica de monstros

Existe algo bíblico en Superstar, a nova serie de Nacho Vigalondo, producida polos Javis. Vigalondo coloca sobre a mesa de operacións a tolemia pop, ese surrealismo costumbrista que invadiu a televisión dos anos noventa baixo a batuta de Telecinco, dunha maneira case reverencial.

Vigalondo dialoga con Grant Morrison, David Lynch (existe un fío que ganduxa as icónicas intervencións de Catherine E. Coulson no papel Lady Leño coas intervencións de Nacho introducindo os capítulos de Superstar) e con Valle-Inclán. Constrúe un altar para colocar sobre el o fito histórico que supuxo este fenómeno alternativo -se queren freak- que alcanzou o prime time cunha tribo conxurada por Crónicas Marcianas.

Nunca volveu suceder algo así. A formulación pode parecer un chiste: unha de Bilbao, unha de Granada, un de Córdoba e un de Badaxoz acoden a un programa de televisión e a cámara empeza a gravar. En Superstar hai unha radiografía desa España de barrio. A televisión da época descubriu que o sufrimento alleo aumentaba a cota de pantalla se era emitido en prime time, utilizando como mediador alguén coa habilidade de espremer a todas esas persoas con fame de cámara, ata deixalas completamente secas. Coma carcasas. Sacábanas do ostracismo para logo devolvelas a ese mesmo lugar, con máis cartos, algunhas con novos traumas, e cun chisco menos de dignidade.

En Telecinco manexaban con habelencia a tensión dramática. Era esa canle onde sempre estabas agardando a que ocorrese algo, mais ese algo nunca chegaba. Era coma unha bomba que no último momento non lograba estourar, pero que mantiña a tensión perfecta da conta atrás. Unha tragadeira de tempo non moi diferente do que supón hoxe facer scroll. Era imposible afastarse da pantalla. Agora tamén o é, aínda que doutro xeito. Tamara, Leonardo Dantés, Loli Álvarez, Paco Porras ou Arlequín saíron do rocho da cultura pop para sentar nos platós e narrar historias o suficientemente retorcidas para gañar media hora en Crónicas Marcianas. E nós quedabamos hipnotizadas ata o final, enganchadas a todo aquel espectáculo absurdo e histriónico que nos ofrecían. Javier Cárdenas foi un explorador da miseria humana a través do freak.

Quizais o importante non fose o contido, senón que conseguise facernos sentir superiores á maior parte da audiencia. Non os viamos coma iguais. Eramos un termómetro de morbo. Mais ao mesmo tempo que isto pasaba, tamén nacía o fenómeno do tamarismo. E Superstar é unha serie sobre o tamarismo. Creo que Vigalondo non se limita a apuntar cara eses anos. O incómodo é que tamén nos está sinalando a nós.

Antes quedabamos ata as dúas da madrugada vendo Crónicas Marcianas para escandalizarnos e rir da tribo de raros. Agora somos nós quen nos exhibimos porque para iso están Instagram, YouTube ou TikTok. A cámara xa non está no plató. A cámara está no noso poder, é un apéndice valiosísimo, e precisamente por iso tomamos tan en serio cada segundo de intimidade que compartimos, porque cando o foco te apunta a ti, a perspectiva cambia. O monstro non era Paco Porras comendo unha flor, Arlequín espetando o seu coche contra a Cibeles ou Loli Álvarez erixida en momia para revelar o misterio en directo. O monstro eramos nós, que nos retorciamos de risa e estupor.

E volveriamos facelo, sempre e cando a cámara estea apuntando noutra dirección. Na dirección dos raros, dos freaks, dos marxinais, dos diferentes, dos vulnerables.