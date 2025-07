Demasiado política para ser agradecida

Comezar a redacción deste artigo parécenos case irrelevante cando recibimos noticias todos os días tan terribles coma o xenocidio en Gaza, mostrándolle ao mundo unha violación a peito descuberto dos Dereitos Humanos, sen que haxa repercusión de ningún tipo. Parecen feitos afastados do noso país, pero non o son tanto se observamos o auxe dos discursos reaccionarios e a progresiva erosión dos dereitos que críamos consolidados.

Pero acaso estes feitos son independentes do detrimento dos dereitos das mulleres? Dende logo que non, só temos que volver ás verbas de Simone de Beauvoir quen ben sinalou que en tempos de crise, os dereitos das mulleres soen ser os primeiros en ser cuestionados e ameazados. Exemplo extremo disto, pero moi real, son as mulleres afganas, que foron expulsadas da vida pública por completo: dende que os talibáns recuperaron o poder en 2021, elimináronse os seus dereitos máis básicos, silenciadas e invisibilizadas por completo, viven baixo un réxime de terror que as condena á reclusión e á ignorancia, mentres a comunidade internacional observa novamente de maneira morna.

Este retroceso brutal non é unha excepción illada, senón un síntoma dunha tendencia global que empurra as mulleres de novo cara á marxe. É urxente manter os ollos abertos e a palabra firme: os dereitos das mulleres non son negociables nin poden ser sacrificados por intereses económicos ou estratexias diplomáticas.

Tampouco se libra o contexto universitario, que ten unha falsa imaxe de perfección e democracia, cando saltan casos tan alarmantes coma as decenas de denuncias por acoso sexual ao catedrático da UB, Ramón Flecha, que aínda encima, ao parecer, tamén se atribuíu traballos como propios dunha investigadora do seu grupo, xustamente sobre violencia machista.

Desa imaxe de «igualdade conseguida» nos contextos académicos queremos falar. Hai quen segue a repetir que no mundo universitario xa non queda nada moito por reivindicar, que aquí todo é mérito, liberdade e igualdade de oportunidades. Mais a realidade, como sempre, é máis complexa. Hai uns días, nun acto de graduación nunha escola de enxeñaría dunha universidade galega, o estudantado encargado de dar o discurso final non se poñía de acordo. Unha de elas quería agradecerlle á directora da escola e á secretaria polo seu labor pioneiro nunha carreira altamente masculinizada. Ao que un compañeiro replicou: «Iso é moi político, eu non quero iso no meu discurso».

A resposta é reveladora: o feminismo segue a percibirse como un estorbo, como algo incómodo e ideolóxico, e cada vez dende as xeracións máis novas, como sinalan as enquisas. A simple mención das mulleres que abriron camiño resulta aínda, en pleno 2025, «demasiado política». Pero, a realidade é que, ao final, si que hai que tomar decisións políticas para que cambien as tornas: un exemplo foi a introdución dunha medida tan sinxela como a obrigatoriedade de candidaturas paritarias nas institucións participantes, nos Premios Nacionales de Investigación 2024, onde debían presentar cando menos dúas candidaturas por categoría, incluíndo unha muller e un home. Deu como resultado, por primeira vez dende a creación dos mesmos en 1982, que na categoría senior un 50% das persoas galardoadas foran mulleres, e na moza alcanzaran un 70%.

Poderían tomar boa nota disto as institucións do noso país, como a Real Academia Galega de Ciencias, onde ocorreu un feito paragóxico: na primeira edición dos Premios RAGC-UIE para investigadoras e investigadores xoves, sete das oito persoas recoñecidas foron mulleres todas con traxectorias brillantes e prometedoras. Mais, nese mesmo ano, o recoñecemento ás traxectorias senlleiras nas Medallas Galicia de Investigación 2024, todos os galardoados foron homes. Tristemente, non é unha cuestión de talento senón que reflicte o sistema de poder de todo o sistema universitario español, onde só o 25 % das reitorías están ocupadas por mulleres, mentres que o 75 % seguen en mans de homes. En Galicia, o dato é aínda máis contundente: nunca houbo unha reitora muller.

Pero tamén existen outras desigualdades máis silenciosas, normalizadas e, por iso mesmo, máis difíciles de desmontar. Segundo o informe Científicas en Cifras 2025, as mulleres representan xa máis do 50 % do persoal investigador predoutoral, pero seguen tendo unha menor taxa de éxito nas convocatorias competitivas (4,5 puntos menos que os homes), mesmo presentándose en proporcións similares. Esta desigualdade estrutural non é só unha cuestión numérica: é unha experiencia compartida. Moitas investigadoras seguen a percibir menos oportunidades, máis presión e maiores obstáculos no seu camiño, incluíndo terse que facer cargo de tarefas nos seus grupos que non son valoradas nas convocatorias competitivas, como xestionar calendarios, organización de reunións ou mesmo o mantemento básico do laboratorio.

Por iso importa quen recibe os premios, quen decide os criterios, quen revisa e incluso quen pon o nome ás convocatorias. A ciencia presume de obxectividade, pero tamén constrúe relatos: quen é visible, quen é recoñecida, quen ocupa o espazo simbólico e o real. Todo iso, aínda que se negue, é profundamente político. E calar fronte a iso tamén o é.

Con todo, hai motivos para o optimismo: dende o traballo que se fai dende as Unidades de Muller e Ciencia, tanto autonómicas como estatais, ata o Observatorio de Mulleres, Ciencia e Innovación, pasando pola Lei Ángeles Alvariño no noso país, entre moitas outros fitos que mencionar. En palabras de Amelia Valcárcel «dende o pesimismo nunca saíu ningunha acción. O pesimismo reflexivo tivo tan boa fama que a xente pensa que ser profundo e ser pesimista é o mesmo. E non, é máis difícil ser optimista informado. Pero é o que hai que ser, porque é o único xeito de asegurar que poidas facer algo». Así que, sigamos facendo. A investigación non pode permitirse prescindir do 50% do talento.

*Zulema Varela Río é Investigadora posdoutoral e socia de AMIT-Gal; Rocío Martínez Regueiro é Investigadora na Universidad de Cádiz e socia de AMIT-Gal