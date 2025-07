Cancelaciones selectivas

Estos días se ha anunciado la cancelación de The Late Show, el mítico programa nocturno de la CBS que actualmente presenta Stephen Colbert. Esta decisión tampoco debería extrañarnos. El modelo del Late Night televisivo se ha quedado algo anticuado. La audiencia sigue consumiendo ese tipo de entretenimiento, pero en otros formatos y soportes. Probablemente el show, desde el punto de vista económico, ha dejado de tener sentido; ya no representa lo mismo y solo vive de su legado. No es que Colbert no estuviera rindiendo; algunos de sus monólogos y entrevistas se hacían virales y el cómico sigue siendo una voz a tener en cuenta, en complicidad con las nuevas generaciones. El problema es que es un programa de televisión clásico en plena consolidación de la era digital, en la era de internet, de YouTube y de los pódcast, en un panorama mediático completamente transformado.

Lo extraño, sin embargo, es que esto se produjera justo después de que el gobierno permitiera a la corporación dueña de The Late Show realizar una fusión, la cual le permite obtener más licencias, y después del acuerdo al que llegaron la CBS y Donald Trump para que este último archivara la demanda que le interpuso a la cadena a raíz de una entrevista que le hicieron a Kamala Harris. Colbert era crítico con Trump. Por lo tanto, muchos piensan que el presentador fue sacrificado por el bien del negocio, aprovechando la decadencia de la vieja televisión, pues de ese modo la cancelación se puede explicar como una consecuencia lógica de la crisis del modelo. Al observar la cronología de los hechos, uno puede llegar fácilmente a la conclusión de que Colbert fue una víctima de una operación corporativa ejecutada gracias al visto bueno de la Administración Trump.

Lo que llama la atención son las reacciones de la derecha punk, esa que no parecía soportar los ataques a la libertad de expresión promovidos por algunos demócratas y representantes de la ideología woke. Ahora lo celebran. Se alegran de que le corten la cabeza a Colbert. Que pague las consecuencias por ser un sectario y por despreciar a la mitad de la población, dicen.

Pero ¿no quedamos en que el Gobierno no debería de intervenir en estas cuestiones? ¿No decíamos que la censura es antiamericana? ¿No había un mal que hay que combatir a toda costa llamado «cultura de la cancelación»? Pues ahí tenéis a un hombre cancelado por razones políticas. Sí, quizás el show acabaría cancelándose en un año o dos. Sí, como decíamos, hay motivos económicos para terminar con el programa. Pero los mismos que ven conspiraciones en todo, ahora, con los datos encima de la mesa, no ven nada sospechoso. O directamente lo toman como una victoria más del movimiento.

Dime a quién cancelas y te diré quién eres. O se está con la libertad de expresión o en contra de la libertad de expresión. O uno cree en el intervencionismo económico o es un anarcocapitalista. Porque, para algunos, parece que ser libertarian, más que profesar una ideología, es una forma de no tener que pedir nunca perdón. Esta actitud se observa en todo lo demás. En la guerra de Trump con las universidades y las protestas estudiantiles. En el modo en que interpretan el papel de Estados Unidos en el mundo. En su forma de entender la historia del país. En sus críticas o elogios a las alianzas con determinados empresarios. En su visión sobre la impunidad presidencial y la corrupción. En su concepto de separación de poderes. Y en su visión de la democracia. No es que los adversarios lo estuvieran haciendo mal. Es que no lo hacían ellos.