Basura y corrupción

Suele decir un discípulo aventajado del añorado profesor y ex conselleiro de Contas Xaquín Álvarez Corbacho que los controles con impacto y futuro de verdad no se hacen desde el escritorio, ni desde Compostela, que hay que pisar el terreno. Con esta filosofía en los últimos días, y todavía con el «olor en la pituitaria», vivimos en directo el fin del recorrido que empieza en nuestros contenedores de residuos de nuestras calles, donde a ojos de la ciudadanía desaparecen toneladas de residuos. El gesto es sencillo. Basta con depositar una bolsa en un contenedor y pagar una tasa que no suele exceder de los veinte céntimos diarios, menos que cualquier suscripción de un canal de pago. Residuos que supuestamente desaparecen de nuestras vidas, pero que acaban en plantas de tratamiento, que debieran ser de visita obligada –ver los procesos de separación manual y las condiciones de trabajo de las responsables, casi siempre mujeres, es algo difícil de olvidar– y en vertederos de cola, que se acaban convirtiendo en parte de la orografía propia. Escondidos. Camuflados y, sin embargo, presentes.

¿Qué tiene que ver esto con la corrupción? El proceso es sustancialmente el mismo. Gastamos ingentes cantidades de recursos en el tratamiento de los residuos, saltamos de escándalo en escándalo, vivimos obsesionados con los resultados finales, olvidando el trabajo desde el origen, la hermana pobre siempre olvidada: la prevención. En la última planta, la última montaña recién finalizada en el vertedero estaba conformada por cientos de toneladas de residuos que habían sido mal clasificados en origen, eran las consecuencias de un «fallo de ciudadanía» a la hora de separar los residuos y ubicarlos en el contenedor correcto. Sin embargo, esto suele ser un no-problema, pero miles de esos no-problemas de origen acaban confluyendo en plantas con cada vez mayores obligaciones y a las que dedicamos cada vez mayores recursos presupuestarios. Olvidando la pata de la «prevención en origen», donde se podrían haber resuelto gran parte de los problemas en la raíz con campañas de concienciación y prevención. Sin embargo, preferimos creer en la magia de la bolsa de cada noche al contenedor y los veinte céntimos diarios.

Bruselas está poniendo más complicada esta ecuación, al exigir el pago por generación y que la tasa cubra, siempre y en todo caso, como mínimo el coste del servicio.

Con la corrupción nos suele pasar lo mismo, anunciamos medidas duras para mejorar las vías de represión, la respuesta policial y penal, buscamos artificios para premiar con atenuantes a aquellas entidades que cuentas con planes de cumplimiento y solemos dejar de lado, la prevención y el trabajo para consolidar una cultura de integridad en la sociedad que vaya más allá de estrategias coyunturales. En resumen, basura y corrupción solo encontrarán una solución si empezamos a plantear un porcentaje obligatorio de recursos para la prevención, que deje ser la hermana pobre y pase a ser un instrumento para transformar la realidad desde el terreno, y no solo en el laboratorio. En el momento en que se empiece a interiorizar que cada proyecto de inversión pública debe llevar aparejado un compromiso con la evaluación previa de los riesgos de fraude potenciales y las medidas a adoptar para convertir ese riesgo en tolerable, la cultura de integridad habrá dado un paso decisivo, para salir de esta espiral del escándalo del día y las soluciones en vertedero o en el ámbito penal centradas en la punta del iceberg.