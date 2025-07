Rastreando los rincones de la memoria, he contabilizado cinco ocasiones de mi vida en las que he estado muy próximo a la muerte; voy a referirme ahora a solo dos en las que tan cerca estuvo que hasta llegó a rozarme dejando huella corporal. La primera ocurrió siendo recién nacido, apenas un bebé de pocos meses. Afectado por una fuerte crisis asmática, decidieron aplicarme el que entonces, al parecer, se tenía por remedio in extremis, un baño de mostaza. El médico hizo saber a mi padre que, si en el transcurso de la noche no lograba superar aquel trance, un desenlace fatal era más que probable. Y aquí estoy, sobreviviente.

Una segunda ocasión tuvo lugar con 9 o 10 años. Yo iba en bicicleta cuando imprudente y sorpresivamente me interpuse en la trayectoria de un vehículo -un Renault «cuatro-cuatro»- y, pese a la maniobra evasiva de su conductor, ocurrió lo inevitable: me atropelló. Conducía un médico lucense y fui a caer delante de la vivienda del que era nuestro médico de cabecera; se diría que el destino lo tenía todo bien organizado, con una previsión extrema por si las cosas se complicaban. Mi lesión, en una rodilla, fue leve; volví a casa andando, pero sin bicicleta, que, ella sí, quedó maltrecha e inutilizada. «Has nacido otra vez», me repetían; pero más que nacer de nuevo aquello era un «no morir» otra vez.

Estaba visto que yo era más de no morir que de renacer. De nuevo sobreviví y aquí estoy. Parece que el destino se había encariñado conmigo, me quería vivo y hacía todo lo necesario para que así fuese. Pero quién sabe; a lo mejor entonces morí realmente y todo lo ocurrido y «vivido» después no es sino una especie de sueño, pues si la vida es sueño, como dijo Calderón de la Barca, bien puede ser que la muerte sea también sueño, el sueño de la muerte, existencia engañosa, creída, pero no real, seudoexistencia de quien no sabe que en realidad está muerto, como le ocurría al personaje que interpretaba Bruce Willis en la película El sexto sentido.

En estas cavilaciones andaba yo enfrascado cuando me entero de que algunos científicos especulan con la posibilidad de que nuestro universo no sea sino un universo simulado. Según el profesor Vopson, esta teoría supone que las galaxias, los planetas, las formas de vida que conocemos, todo el universo, en suma, no es más que una simulación lograda por una computadora meticulosamente programada.

Según esta tesis, las leyes físicas que gobiernan nuestra realidad son simplemente algoritmos y nuestra vida no sería sino un cúmulo de experiencias generadas por procesos computacionales de un sistema inmensamente avanzado. Pues, con tales conjeturas en boca de científicos, por qué, en mi caso, no iba a ser lo «vivido» después de aquellos trances una vida simulada, fantasmal, aparente, grandioso fingimiento, acaso eco de otra existencia. Vaya usted a saber.

La verdad es que no sería Vopson el primero en sospechar de la, digámoslo así, realidad verdadera de nuestra realidad; otros filósofos, solo fiados y seguros de la existencia de nuestra mente, ya se habían planteado la posibilidad de que la realidad que conocemos no fuese sino una percepción ilusoria, simulada al fin, una copia deficiente de la realidad, una realidad devaluada. Luego, ya saben, vino Cospedal a rizar el rizo con aquello de la simulación en diferido, enredo mistificado que todavía no hemos logrado entender … o sí.

Pues todo esto me sume en el desánimo. Me tenía por un glorioso superviviente, un elegido – y ungido- por el destino que hábilmente me libraba de morir sorteando la parca en cuanto se acercaba, cuidando de mi existencia, sin duda sobrevalorada. Y ahora, van y me dicen que todo puede ser solo una simulación, producto de un algoritmo de poderes superlativos. Pero cuando miro a los ojos a mis nietos, cuando oigo sus voces y sus risas y les tomo de la mano me digo que no, que no hay tal simulación de realidad, que tanta ternura y tanta dicha no puede ser obra de un algoritmo. ¡Ya quisiera el algoritmo!